Аэропорт "Белая Церковь" станет международным

17 февраля 2019 г. 15:41
Источник: ТСН

В аэропорту "Белая Церковь" в этом году осенью планируют открыть международный пункт пропуска.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает пресс-служба ведомства.

Министр отметил, что с целью повышения инвестиционной привлекательности аэропорта и его конкурентоспособны в сфере ремонта и авиационных грузовых перевозок осуществляются мероприятия по открытию международного пункта пропуска. 

"Это даст возможность выполнять из аэропорта "Белая Церковь" прямые рейсы из/до других стран, что значительно увеличит количество воздушных судов, требующих ремонта или технического обслуживания. Открытие международного пункта пропуска запланировано ориентировочно осенью 2019 года", - сказал он.

Омелян также рассказал о создании на базе аэропорта "Белая Церковь" мультимодального грузового комплекса. 

"В 2018 году совершено 73 авиационные операции, что является рекордом за последние 18 лет работы предприятия. В перспективе после открытия международного пункта пропуска на аэродроме "Белая Церковь" ожидается постепенный рост количества авиационных операций до 300 в год", - сказал Омелян.

Напомним, министр считает, что Украина должна вернуться к количеству аэропортов, которая была во времена существования Советского Союза. Таким образом, в стране должны активно работать полсотни аэропортов. 

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