Активисты с огнем требовали исполнения закона

Этим завершился сегодняшний визит в горсовет для активистов "Харьковского антикоррупционного центра" и представителей нескольких ветеранских и гражданских организаций, которые пришли, чтобы лично вручить Геннадию Кернесу решение суда и получить разъяснения. Однако двери мэрского кабинета на замке, на стук никто не отвечает. Следующий - кабинет заместителя городского головы по вопросам инфраструктуры города - Евгения Водовозова. Тут пришлось даже потолкаться.

Дмитрий Булах, активист "Харьковського антикорупционного центра":

Решение приостановлено. И сейчас действуют тарифы 2018 года. Второе, я хочу поговорить про процедуру этого решения. Вчера вы тайно, как крысы собрались, и тайно приняли это решение, обманывая харьковчан.

Водовозов активистов выслушал, но твердо заявил - он будет выполнять только решение исполкома, то самое, принятое перед этим втайне от всех, а вот за решение суда возьмется тогда, когда поговорит с юристом.

Евгений Водовозов, заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города:

Я действую по решениям 87-88. Точка. - Пожалуйста, выполните ухвалу по решению 72 и 73. - Когда она ко мне попадет, я вызову юриста, и с этого получу свою позицию.

Услышав это, активисты решили, что разговор продолжать нет смысла, так что просто пошли. На двери кабинета они прикрепили бумажку с решением суда, по которой Водовозов не смог разобраться без юриста.

При личной встрече, приклеим ему на лоб.

Чтобы чиновники не думали, что этим визитом все закончится, активисты анонсируют более массовую акцию - "Марш злых харьковчан", а до того ездить в городском электротранспорте по старым ценам.

Антон Сосницкий, активист «Антикорупционного блока учасников АТО»:

"Сьогодні терпець урвався, ми чекаємо всіх харків'ян в суботу о 15 годині, на "Марш злих харків'ян". Цим маршем ми хочемо продемонструвати, що харків'яни, вони єдині, вони здатні захищати свої права, тому розраховуємо на підтримку. І всіх харків'ян я закликаю не виконувати цю незаконну ухвалу, постанову, яка була в нелегітимний, незаконний спосіб прийнята.

А еще под дверь мэрии привезли такое себе предостережение - мусорный бак, чтобы чиновники помнили и про "мусорную люстрацию", когда их запихивали в мусорки, и про то, чего стоят полномочия власти. Бак потом еще и подожгли.

Семен Соха, активист ГО "Традиция и порядок":

Сенс цього перфомансу з'явився спонтанно. Хочемо показати, що рішення суду є домінантою, є верховенство права. Якщо міська рада, Кернес, Водовозов, вважає ухвалу сміттям, то ні, це їх повноваження сміттєві і нічого не вартi.

Протесты, говорят активисты, будут длиться до тех пор, пока власть не поймет, что решения суда не инструмент обогащения, который можно использовать в зависимости от того, кому это выгодно.