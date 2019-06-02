Активисты устроили участникам съезда партии Кернеса-Труханова "коридор позора"

02 июня 2019 г. 13:48
Автор: Алина Тюхай
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В Харькове активисты «Национального корпуса» пикетируют съезд партии «Доверяй делам», который организовывают Харьковский городской голова Геннадий  Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов. 

Возле Дворца спорта, где и назначено мероприятие, собралось около полутора тысяч человек пикетчиков.

Национальная дружина, участвующая в акции протеста, образовала так называемый «коридор позора» для приходящих на съезд партии бюджетнтков, так как, по их мнению, последних попросту загнали силой на съезд.

Протестующие хором скандируют «Позор!».

Также, на карту Украины, созданную из поролона, активисты пролили красную краску, символизирующую кровь.

Напомним, ранее сообщалось, что мэры Харькова и Одессы - Геннадий Кернес и Геннадий Труханов - договорились о создании совместной партии для участия в парламентских выборах.

 

Видео: 

Активисты пикетируют съезд партии мэров Харькова и Одессы

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