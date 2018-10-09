Александр Фельдман добился выделения средств из госбюджета на капремонт харьковских детсадов и школ

Народный депутат Украины Александр Фельдман добился выделения из госбюджета-2018 дополнительных 5 млн грн субвенций на выполнение работ по энергосбережению (капитального ремонта) харьковских детсадов №№38, 82 и 106. Планируется получение еще 5 млн грн для аналогичных работ в детсадах №№15, 18 и 82.

В прошлом, 2017 году при содействии Александра Фельдмана из госбюджета были выделены 25 млн грн субвенций для учреждений образования и объектов культуры Холодногорского и Новобаварского районов Харькова. Эти средства были направлены на решение важнейших проблем этих районов, в частности на капитальный ремонт школ и детсадов (в том числе на проведение работ по энергосбережению) и благоустройство двух парков. Так, только в Новобаварском районе были утеплены общеобразовательные школы №79 и 92, детские садики №№ 32, 38, 82 и 106, произведены ремонты в спортивных залах 54-й школы и 65-й гимназии и т.д. На аллеях парка «Юность» благодаря субвенции (5 млн грн) теперь установлено освещение, и даже поздно вечером в нем можно спокойно гулять. В сквере им. Сафарова, на который тоже получены дополнительные бюджетные средства (5 млн грн), сейчас активно ведутся работы по его реконструкции. К слову, на днях народный депутат лично посетил учебные учреждения, на которые распространилась программа субвенций.

«Условия, в которых дети находятся в школах и детских садиках, во многом влияют как их учебу, так и на их здоровье, то есть в конечном итоге - на их будущее. Поэтому мы делаем все для того, чтобы учиться им было комфортно, тепло и безопасно, - отметил Александр Фельдман во время посещения одной из школ Новобаварского района. – Сквер им. Сафарова и парк «Юность» - это любимые места отдыха жителей Холодногорского и Новобаварского районов Харькова. И они должны быть благоустроены. Площадки, скверы и парки, где можно комфортно отдохнуть, погулять самим, с детьми или внуками должны быть во всех микрорайонах Харькова. К сожалению, в нашем городе (и не только) есть «проблема окраин», когда средства из бюджета вкладываются, в основном, в центральную часть. Мы стараемся сделать все, чтобы изменить эту ситуацию».