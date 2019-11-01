Алексеевка, Новые Дома, Салтовка, поселок Жуковского: где еще нет тепла?

Несмотря на то, что с начала отопительного сезона прошло уже две недели, жители многих домов в разных районах города так и продолжают ждать тепла в собственных квартирах.

Татьяна с маленьким сыном живет на Новых Домах. Говорит, чтобы малыш не заболел, и чтобы хоть как-то согреть квартиру, постоянно включают обогреватели.

Татьяна Тарасова

Не выключаю, потому что очень холодно, быстро остывает. Мы на четвертом этаже живем, поэтому холодно. Холодно, Святик? - Нет, потому что включаем “дуйчик” постоянно. Утром + 17, в лучшем случае + 19 и то, если допоздна у нас работал обогреватель, а так очень холодно

Так же холодно и в квартире Раисы. С начала отопительного сезона тепловики еще даже не пытались подключить отопление. Ежегодно этот район коммунальщики будто обходят стороной, говорит пенсионерка.

Раиса Степная

Да, от морози так же, і одіваємся в кожухах, і сидимо дома в етім. Очень даже холодно, не топлят савсєм! Нєту в нашем 13-м Маршала Жукова, 13-й дом нету, і нєту тепла савсєм

Также продолжают греться дома теплыми одеялами пока жители районов Салтовки, Алексеевки, поселка Жуковского, центра и других районов города.

Ася

У нас на районе вообще ни у кого нету отопления, насколько я знаю. Может в 5-этажках есть, мы в 9-ти живем. В том году такое было, просто, по-моему, теплее было, где-то в декабре уже дали

Надежда Терентьевна

Отопительный сезон с 15-го октября, вообще то. Ну, пока не дали в нашем доме 13/6 не дали

Владимир Дмитриев живет в Холодногорском районе города. Рассказывает, в прошлом году в прямом смысле вынужден был отапливать улицу - тепло дали вовремя, хотя на улице было чуть ли не + 20 градусов. В этом году днем ​​вынужден греться на улице на солнышке, ведь в квартире холод

Владимир Дмитриев, проживает в доме по ул. Холодногорская, 10

Одетые спим, на кухне более менее, там же готовят кушать. Невестка звонила, обещали включить позавчера - до сих пор не включили

Мария Алексеевна, проживает в доме по ул. Холодногорская, 10

Очень! Очень холодно, не топят

Хуже, возмущаются харьковчане, тем, у кого без тепла остается один подъезд из всего дома или вообще один стояк. Ведь, жалуются жители этих домов, дом значится как уже подключенный к системам теплоснабжения, а значит, за холод в квартире придется еще и заплатить.

Уже не спасают обогреватели и теплые вещи семью Юрия, мужчина как-раз хочет узнать, когда батареи станут теплыми.

Юрий Дидешко

Живу: Полтавский шлях, 148/2, третий подъезд. До сих пор не включили отопление, в квартире +12, маленький ребенок ... вот как? Сейчас вот иду в теплосети, здесь рядом, буду заявление писать, чтоб предприняли какие-то действия. В 1562 позвонил - “разберемся” Разбираются, а в квартире все холоднее

А вот кому порывы труб могут показаться веселыми - так это детям, которые сейчас на каникулах. В соцсетях горожане выложили видео, на котором видно, как они играют в теплой воде, которая заливает улицы на Салтовке.

Тем временем, по официальной информации, по состоянию на 14 часов пятницы тепловики успели подключить к теплу чуть больше восьмидесяти трех процентов домов коммунальной формы собственности. Также тепло до сих пор не дошло до всех городских больниц, детских садов и объектов культуры.