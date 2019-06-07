«Алло! Ваш сын в полиции»: банду, которая обманывала пенсионеров, отправили в СИЗО

На Харьковщине суд избрал для 4 подозреваемых в серии мошенничеств меры пресечения в виде содержания под стражей. Всем - с правом внесения залога в сумме более 1 миллиона гривен, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации заместителя руководителя Изюмской местной прокуратуры Александра Михалика, организовал преступную группу 26-летний уроженец Купянска, который сейчас находится в местах лишения свободы на временно оккупированной территории Луганской области (в 2011 году мужчину признали виновным в убийстве, разбоях и кражах и приговорили к 13 годам за решеткой).

К преступной деятельности рецидивист привлек 32-летнюю землячку, а также 3 жителей Луганщины - 18 летнюю девушку и двух мужчин в возрасте 25 и 29 лет.

Злоумышленники звонили на стационарные номера пожилых жителей Купянска и представлялись родственниками или правоохранителями. Пенсионерам сообщали, что их внуки или дети якобы попали в неприятности. Чтобы родственник не привлекался к уголовной ответственности, с пенсионеров требовали деньги. После телефонного разговора домой к жертве приезжала 32-летняя участница преступной группы. Женщина представлялась работником полиции и забирала оговоренную сумму.

В течение января-мая 2019 мошенники обманули 10 человек. Их жертвами стали пожилые люди в возрасте от 70 до 91 года. Каждый из них отдал аферистам разную сумму - от 4 тысяч гривен до 2 тысяч долларов. Одна из жертв не успела отдать деньги, потому что домой вовремя пришла ее внучка.

Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, превышает 230 тысяч гривен.

Сейчас организатору преступной группы объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 и ч. 4 ст. 190 УК Украины (организация мошенничества, совершенного организованной группой и покушение на аналогичное преступление). 32-летней псевдополицейской и двум мужчинам, которые также участвовали в преступной деятельности, - по ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 и ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество и покушение на мошенничество, совершенные организованной группой), а 18-летней участнице ОПГ - по ч. 4 ст. 190 УК Украины.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.