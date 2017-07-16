Американца осудили на 16 лет за живодерство

16 июля 2017 г. 17:19
Источник: УНИАН
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Правоохранители нашли преступника спустя месяц после первого исчезновения. Тогда полиция обнаружила на одной из парковок автомобиль, на приборной панели которого находилась мертвая кошка.

26-летний житель Калифорнии Роберт Рой получил 16 лет тюрьмы за убийство кошек.

Кошки начали пропадать с 2015 года в одном из районов Калифорнии, а впоследствии их находили мертвыми.

Правоохранители нашли преступника спустя месяц после первого исчезновения. Тогда полиция обнаружила на одной из парковок автомобиль, на приборной панели которого находилась мертвая кошка. Хозяином машины оказался Рой, который в этот момент спал в транспортном средстве. Кроме того, в автомобиле были также обнаружены нож и перчатки в крови и шерсти.

Всего преступник убил 21 кошку.

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