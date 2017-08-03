Аномальная жара в Украине. Будут ли вводить сиесту харьковские работодатели?

О введении так называемой сиесты, длительного перерыва в самые жаркие дневные часы, в Украине заговорили на этой неделе, когда во всех регионах страны столбик термометра уже несколько дней не опускается днем ниже 30 градусов. Эта традиция давно существует в некоторых странах Европы с жарким климатом, таких как Италия и Греция. В Кабмине пока сокращение рабочего дня из-за жары называют нецелесообразным и оставляют это решение на усмотрение работодателя. Тем временем на Закарпатье местные власти со 2 по 10 августа сократили рабочий день на час в связи с прогнозами синоптиков.Там на следующуей неделе ожидают повышение температуры до 36 - 38 градусов. Правда, недоработанные за эти дни 8 часов перенесут на конец августа и начало сентября. В Харькове большинство государственных предприятий и частных предпринимателей пока работают в штатном режиме. Люди, которые в течение дня выполняют ремонтные и строительные работы о возможном сокращении рабочего дня пока ничего не слышали. Трудиться в разгар жары под палящим солнцем, говорят, некомфортно, но приходится.

Семен, строитель:

Мы ж работаем, сдельная работа, как сделали, хоть сокращай, хоть нет, но сокращаем, конечно, жарко же.

Денис, строитель:

Нет, ну нормально, если сократят, то будет хорошо, если не сократят, то лишь бы деньги платили, а там работать будем.

Жалуются на летний зной и харьковские водители, которые во время солнцепека находятся за рулем, но распоряжения от начальства о дополнительных перерывах или сокращении рабочего дня пока не получали. Поэтому работают по обычному графику.

Игорь, водитель маршрутного автобуса:

Как в сауне! - А как спасаетесь? - Да никак! Вот так сел и как в консервной банке, обдуло и все.

В штатном режиме работают и коммунальщики. В частности, в КП "Харьковводоканал" рассказывают, часть работ по возможности переносят на вечер, когда уходит жара, а вот на срочные аварийные или плановые ремонты выезжают независимо от погоды и времени суток. На предприятии "Харьковские тепловые сети" тоже трудятся по обычному графику, но рассматривают вопрос об удлинении перерыва или переносе основных рабочих часов на ранее утро и поздний вечер, если в городе станет еще жарче. А вот продавцы на рынках уверяют, высокая температура на улице их не пугает. Основная масса покупателей к ним приходит ближе к вечеру, но летом, в период отпусков, выходят работать и днем.

Наталья, продавец овощей и фруктов:

Вон зонтик поставила, а шо делать. Надо. Сидишь на пенсию, что хочешь делай, за газ, за свет и так же поесть.

В свою очередь, медики рекомендуют при работе на открытом воздухе надевать головные уборы и солнцезащитные очки, при возможности принимать во время перерыва прохладный душ и пить много воды, тяжелый физический труд перенести на утро и вечер. А вот людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы перед выходом на работу в жаркие дни лучше проконсультироваться с врачом.