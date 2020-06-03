Аномально холодная и дождливая весна. Будет ли урожай в этом сезоне?

Иван выращивает овощи в Циркунах уже почти полвека. Такой слишком дождливой и холодной весны, как в этом году, не помнит. Прогнозирует, что из-за таких погодных условий урожай будет на 20 процентов меньше, чем в прошлом году.

Иван, огородник:

Сырость и холодно. Оно весь май была такая температура. Практически ночью 6-8. Это недопустимо для растения. Ему хотя бы 14-13 градусов ночью. Будет тепло - будет рассада. Будет урожай. А не будет тепла, ну что ...

Рекордное количество осадков в мае изрядно испортило настроение фермерам. Помидоры, огурцы, перец, кабачки - все залило дождем. Рассада слабая и желтая, говорят огородники. Виноваты в этом и ночные заморозки в начале мая.

Сергей, огородник:

Чрезмерный дождь на все плохо влияет. Потому что перелив. Грунт переливается и сразу получаются все болезни в грунте, идут-грибки - все от переувлажнения. Если обещают смешанную погоду, то будет урожай, если зальет, у кого внизу огороды, урожай не будет, если заливает водой.

Михаил, огородник:

Людей выручаем. У всех же ж это померзло-то. А тут приходят, и пожалуйста, и не дорого, я считаю, покупают. Люди не боятся, сажают. потому что боятся, что будет дорого все.

Овощи от такой погоды в шоке, говорят люди. Поэтому идут на рынок закупиться рассадой - нужно пересадить некоторые растения.

Ирина, продавец семян:

Досаживают люди, а что делать. И огурцы досаживают, и цветочки досаживают. Наверное, если будут еще такие дожди урожая не будет. Фруктов - это точно. Что уже не будет - ни слив, ни яблок - ничего нету. Даже завязи нет на дереве.

Пусто и в саду - нет завязи черешни, слив и яблок. Замерзли кусты смородины и малины.

Нина Николаевна, покупательница:

Арбузы не посходили. Свои собственные семена - кучами - они сгнили, Дины сгнили. Что не сгнило... кукуруза взошла, капуста процветает, растет и шевелит прям своими ножками-ручками. На очереди чеснок - он не переносит бесконечной влаги, лук я не знаю перенесет или нет.

Светлана, покупательница:

Плохо всходит - арбуз, дыни - теплолюбивые. Морковка, лук, чеснок - все хорошее. Высадили перец - он любит тепло, синенькие любят тепло. Также и помидоры, все любит тепло и поэтому все стоит на месте.

И если овощи еще могут отойти при благоприятной теплой погоде, то клубника и черешня вряд ли, - говорят продавцы. Местной ягоды будет мало, потому что не завязалась. За килограмм клубники сейчас просят от семидесяти гривен, черешня еще дороже - по восемьдесят, ведь ранняя подмерзла. Поэтому продавцы признаются, существенно снижать ценники не будут.

Ирина, продавец:

Так как май холодной был, ночи холодные. Поэтому и ягоды очень мало. Что черешни, что клубники мало. Поэтому и цена такая. Цены может упадут, но дешевая ягода поэв этом году точно не будет.

Зато прогнозы по урожаю пшеницы довольно оптимистичны. Хотя, аграрии говорят, зерна тоже будет меньше, чем в прошлые годы. И если следующая неделя будет теплой, зерновыми культурами Харьковщина будет обеспечена.