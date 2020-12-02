Анонсированное открытие офтальмологического отделения для Covid-пациентов в Харькове откладывается

За прошедшие сутки в Харьковской области было зафиксировано 647 новых случаев заражения «ковидом», из них 436 - это жители Харькова.

Умерли от коронавируса еще 11 человек. Всего в области уже насчитывается 768 летальных случаев.

Ожидалось, что первого декабря перепрофилированное офтальмологическое отделение областной больницы уже начнет принимать больных коронавирусом. Для таких пациентов был выделен второй этаж, но анонсированное открытие так и не произошло.

Заместитель председателя облгосадминистрации, Тарас Пастух, сообщил сегодня, что отделение почти готово и начнет функционировать уже в ближайшее время, для завершения всех работ нужно еще 2-4 дня. Главная причина задержки открытия - строительные работы, а вот само отделение уже полностью подготовлено: к каждой кровати на втором этаже подведен кислород, а врачи обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Тарас Пастух, зам. главы ХОГА

Зараз ще відбувається частина завершення будівельних робіт так званої вхідної групи, тобто це та частина, куди важкі пацієнти, які не можуть самостійно переміщатися, вони будуть доставлятися на перший поверх, де буде оформлюватися в приймальному відділені необхідна документація, і далі пацієнт буде доставлятися на другий поверх в палату, де і буде надаватися йому допомога.

Также заместитель губернатора говорит, что ситуация в области не критическая. Больниц и мест для госпитализации хватает.

Тарас Пастух, зам. главы ХОГА

В цілому на сьогоднішній день по тих ліжках, які зараз з двома залізничними, з цією лікарнею, плюс госпіталь ветеранів це біля 4 тисяч ліжок, які у нас виділені. В нас заповненість 1 700 зараз, 800 точок в Харківській області, ліжок з киснем вільні.

Сейчас в области работает 24 медицинских учреждения, которые помогают больным «ковидом».

Поэтому Пастух уверяет, что задержка открытия офтальмологического отделения не является проблемой.