Аваков анонсировал принудительную обсервацию для прибывающих из-за границы украинцев

29 марта 2020 г. 10:35
Источник: УНИАН
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Украинцев, которые в ближайшие дни будут возвращаться на родину из-за рубежа, будут помещать на обязательную обсервацию.

Об этом в эфире канала «Украина» рассказал глава МВД Арсен Аваков.

«Все те люди, кто приходит, мы их всех будем забирать. И в следующие дни будут, в том числе, и специальные авиарейсы, где мы заберем людей из Въетнама, из Бангкока, из дальних странствий. Но будет другой режим. Самолет прилетит, все эти люди пройдут проверку, и обсервацию принудительную. И только потом – тест, и потом они идут на свободу. То есть, мы немного ужесточили режим даже для своих граждан», - отметил он.

Напомним, в столицу сегодня прибыл спецпоезд сообщением «Москва-Киев», который доставил более 700 пожелавших выехать из РФ граждан Украины.

 

Видео: 

Виступ А. Авакова на ток-шоу «Головна тема» ТРК Україна 28.03.2020

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