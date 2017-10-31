Аваков подтверждает информацию об обыске у своего сына

Информация об обыске в квартире Александра Авакова в Харькове по адресу улица Мироносицкая-22 появилась около часа назад. По данным СМИ, обыски проводят детективы НАБУ, в рамках дела о закупке рюкзаков для МВД в конце 2014 - начале 2015.

Напомним, в феврале 2016 разгорелся скандал с закупкой рюкзаков для Министерства внутренних дел в компании Днипровенд, которая связана с сыном министра МВД Александром Аваковым.

Позже Аваков подтвердил информацию об обысках у своего сына, не сообщая подробностей. Комментариев от НАБУ пока нет.