Авиакатастрофа в Иране: на рейс зарегистрировались 169 пассажиров, но двое не сели в самолет - СНБО

На рейс PS 752 из Ирана в Киев зарегистрировались 169 пассажиров, но двое из них не сели в самолет. Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Списки всех 169 граждан, которые были зарегистрированы на этот рейс, у нас эти списки есть. Обращаем ваше внимание, что на рейс село 167 граждан. Двое граждан не сели на рейс, который отправлялся из Тегерана", - отметил Данилов.

Как сообщалось, в столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании МАУ.

По предварительным данным, в самолете находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

По информации министра иностранных дел Вадима Пристайко, в результате катастрофы погибли 11 граждан Украины.

При взлете самолет охватило пламя.

В связи с катастрофой самолета при СНБО Украины создан оперативный штаб. В украинском МИД в связи с катастрофой открыли специальную горячую линию. С сегодняшнего дня авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок.