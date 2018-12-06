Авиаперевозчик Myway Airlines закрыл рейсы из Харькова в Грузию

Грузинская авиакомпания Myway Airlines закрыла рейс Тбилиси-Харьков и в ближайшие дни закроет рейсы Тбилиси-Киев.

Об этом сообщает сайт авиакомпании Myway Airlines.

"На данном этапе, к сожалению, мы вынуждены отменить перелеты, это касается зимнего сезона. Остаются только рейсы Тбилиси-Тель-Авив. Другие рейсы возобновятся с конца марта, с годового навигационного сезона. Это вызвано несколькими факторами. По сравнению с нашим прогнозам, с точки зрения пассажиропотока, создан худший результат. Также сказались последние события в Украине. Прежде всего, мы приостановили рейс в Харьков, а теперь вынуждены остановить и Киев ", - заявил Первому каналу Грузии коммерческий директор компании Игорь Апциаури.