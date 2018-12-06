Авиаперевозчик Myway Airlines закрыл рейсы из Харькова в Грузию

06 декабря 2018 г. 9:50
Источник: УНН
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Грузинская авиакомпания Myway Airlines закрыла рейс Тбилиси-Харьков и в ближайшие дни закроет рейсы Тбилиси-Киев. 
 
Об этом сообщает сайт авиакомпании Myway Airlines.
 
"На данном этапе, к сожалению, мы вынуждены отменить перелеты, это касается зимнего сезона. Остаются только рейсы Тбилиси-Тель-Авив. Другие рейсы возобновятся с конца марта, с годового навигационного сезона. Это вызвано несколькими факторами. По сравнению с нашим прогнозам, с точки зрения пассажиропотока, создан худший результат. Также сказались последние события в Украине. Прежде всего, мы приостановили рейс в Харьков, а теперь вынуждены остановить и Киев ", - заявил Первому каналу Грузии коммерческий директор компании Игорь Апциаури.
 
Еще одним фактором остановки полетов запланированное на январь-февраль - техническое обслуживание самолетов, при котором выполнение всех рейсов было бы затруднено, подчеркнул топ-менеджер Myway Airlines.
 
Myway Airlines планирует изменить нынешнюю систему продаж, поскольку она не работала полноценно, и рассчитывает возобновить полеты с конца марта 2019 года, добавил Апциаури.
 
Напомним, регулярные полеты Myway Airlines начала в июне 2018 года, открыв рейсы в Харьков из Тбилиси и Батуми. В октябре авиаперевозчик запустил прямые рейсы из Тбилиси в Киев.
 

 

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