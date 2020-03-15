Австрия запретила въезд из Украины и еще трех стран

15 марта 2020 г. 18:08
Источник: Левый берег
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Канцлер Австрии Себастьян Курц в воскресенье, 15 марта, объявил о закрытии въезда в страну из Украины, Великобритании, Нидерландов и России для борьбы с распространением коронавируса, передает канал ORF.

"Из Великобритании, Нидерландов, Украины и России будет невозможно напрямую въехать в Австрию", - говорится в публикации. 

С этими странами также будет остановлено авиасообщение.

Кроме того, со вторника, 17 марта, в стране закрываются рестораны и кафе, будут закрыты спортивные и детские площадки. Ранее власти страны объявили о закрытии школ.

По данным на утро воскресенья, в Австрии зафиксировано 655 больных с коронавирусом. От COVID-19 умер один человек.

Ранее сообщалось, что Австрия с 16 марта закрывает авиасообщение с Францией, Испанией и Швейцарией.

 

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