Автобус №244э до конца октября изменил маршрут

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09 октября 2019 г. 11:09
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С сегодняшнего дня, 9 октября, движение транспорта по Гимназической набережной, на участке от пр. Московского до ул. Вернадского, запрещено до 26 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как уточнили в Департаменте инфрастурктуры, это связано с продолжением капитального ремонта проезжей части. 

Ранее движение планировали открыть 12 октября.

Объехать закрытый участок можно по ул. Кооперативной, ул. Маломясницкой, пер. Подольскому, пл. Героев Небесной Сотни, пр. Московскому и пр.

Напомним, что в это время автобус №244э объезжает закрытый участок так:
- при движении в сторону ст. м. «Холодная Гора»: пл. Героев Небесной Сотни - пр. Гагарина - ул. Маломясницкая - ул. Вернадского и далее по маршруту;

- при движении в сторону ст. Основа: ул. Вернадского - ул. Маломясницкая - пр. Гагарина - пл. Героев Небесной Сотни. 

 

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