Автобус №26э временно изменит маршрут

20 октября 2017 г. 20:24
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Движение транспорта по ул. Ахсарова - на участке от ул. Артиллерийской до пр. Победы – будет запрещено с 9:00 до 21:00 21 октября, передает пресс-службы горсовета.

Как пояснили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом улицы.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам - ул. Целиноградской и пр. Людвига Свободы.

В это время автобус №26э (при движении в сторону пр. Победы) будет курсировать так: ул. Ахсарова - пр. Людвига Свободы - пр. Победы и далее по маршруту.

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