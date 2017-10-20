Автобус №26э временно изменит маршрут

Движение транспорта по ул. Ахсарова - на участке от ул. Артиллерийской до пр. Победы – будет запрещено с 9:00 до 21:00 21 октября, передает пресс-службы горсовета.

Как пояснили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом улицы.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам - ул. Целиноградской и пр. Людвига Свободы.

В это время автобус №26э (при движении в сторону пр. Победы) будет курсировать так: ул. Ахсарова - пр. Людвига Свободы - пр. Победы и далее по маршруту.