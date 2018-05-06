Балаклея: тлеет трава, запрет на полеты в радиусе 30 км еще действует - ГСЧС

06 мая 2018 г. 10:45
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По состоянию на 8:00 5 мая, на технической территории воинской части «65 Арсенал» в Балаклее  остается незначительное тление 2 отдельных очагов возгорания. Взрывов боеприпасов не наблюдается.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Напомним, в 8:40 4 мая пожар локализован на площади около 35 га.

В пределах технической зоны проводится тушение тремя пожарными танками ВСУ, заправку водой которых осуществляют подразделения ГСЧС, задействовано 2 машины ИМР.

Всего с начала работ авиация произвела 23 сброса воды на очаги возгорания.

Временный запрет на полеты в радиусе 30 км и на высоте 6 тысяч метров еще действует.

Напомним, 3 мая в 13:40 в пгт. Балаклея Харьковской области, на технической территории воинской части «65 Арсенал» Министерства обороны Украины, возникло возгорание сухой травы с последующим одиночными взрывами боеприпасов на площади около 35 га.

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