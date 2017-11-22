"Белая ворона с павлиньим хвостом" - Игорь Жуков презентовал книгу-аллигат

Книга-аллигат с двумя названиями и множеством стихов совершенно разных направлений. С одной стороны обложки сын, а с другой отец. Телеведущий Игорь Жуков, представил сегодня сборник стихов. Книга содержит поэзию самого Игоря и его отца Леонида Жукова, известного Слобожанского журналиста. По словам Игоря это издание - дань уважения и памяти его отцу, который ушел из жизни в 2014 году.

Игорь Жуков, телеведущий

Сейчас время не поэтов. Потому что сейчас всем правят… ну, к сожалению, совсем другие вещи. И издать книгу и писать поэзию, стихотворения- это сейчас не в моде. Но я надеюсь, что это должно всегда быть нашим девизом по жизни. Все таки, следовать не каким-то современным модным явлениям, а следовать движениям души и сердца

Большая часть книги - это стихи Леонида Жукова, она называется «белая ворона с павлиньим хвостом». Вторая часть называется «Та чье имя шепчет ветер ». По словам ее автора здесь можно найти настоящий бриз из порывов души. Преимущественно это лирические стихи о любви. На презентации книги посетители услышали по несколько стихотворений как сына так и отца.

Сергей Потимков, журналист

Просто можно глибоко позавидовать Игорю, что у него был такой отец и что у него есть возможность отдать ему должное вот в такой форме – в форме книги. А какая она… знаете, у каждой книги свой читатель и у этой будет

По словам Игоря Жукова читатели этой книги смогут ознакомиться с образцами современной интимной, пейзажной общественной и философской лирики. Сам Игорь планирует и в дальнейшем писать стихи и совершенствовать свои поэтические навыки.

