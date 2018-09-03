Без дневников, без домашних заданий, без оценок: первоклассники начали осваивать новую украинскую школу

03 сентября 2018 г. 17:30
Автор: Наталья Белокудря
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82 новых ученика 72-й харьковской общеобразовательной школы сегодня впервые сядут за парты.

Именно к ним приковано все внимание на праздничной линейке, но директор не забывает и о выпускниках:

Галина Богач, директор ХООШ №72

Новые методики, новые программы, новые учебники. Мы будем овладевать с вами вместе, и в конце 12-го года вы постепенно переместитесь с правой стороны от меня. Для 11 класса - это последний первый звонок. Запоминайте каждый день!

В этом году стартовала реформа образования, поэтому сегодняшние первоклассники уже будут учиться 12 лет.

Главное отличие новой школы - ориентация на потребности ребенка, а не приспособление учащихся к единой системе, как это было раньше. Школа станет инклюзивной. Она будет учитывать потребности каждого отдельного ребенка, а родителям предлагают стать партнерами в обучении, а не сторонними зрителями:

Татьяна Сафонова, мама первоклассницы

Мы больше готовились морально, родители, а ребенок очень хотел в школу, правда сейчас стояла, плакала. Может быть и лучше, я считаю, что лучше пройдет адаптация для ребенка, если не сразу «давай, давай, ответственность», а так – плавненько - введут в процесс

Елена Силаева, бабушка первоклассника

Поживем - увидим, посмотрим. Нужно, конечно, учить самостоятельности, что же они всегда будут возле мамы? Хорошо отношусь, в принципе,  мир не стоит на месте, пусть продвигается вперед, в стране появляется много нового.

В Министерстве образования уверены, что изменения, которые вводят сейчас в начальной, а в будущем – в базовой и старшей школах, помогут детям без проблем выбрать вузы и сдать экзамены.

Но обещают делать все постепенно.

 

Видео: 

Первоклассники начали осваивать новую украинскую школу - 03.09.2018

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