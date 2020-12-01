На Алексеевке целый ряд домов остается без воды из-за аварии

Около полусотни квартир остались без горячей воды в одном из домов на Алексеевке. Перекрыли водоснабжение, когда после порыва труб кипятком полностью залило один из этажей. Люди говорят – коммунальщики им сообщили, что горячая вода появится сразу после завершения ремонтных работ. До сих пор проблема не решена.

Ольга, жительница дома

У нас у всех электрические плиты, не все могут купить водонагреватели, люди на пенсиях живут, у каждого свой достаток, поэтому приходится греть. Многие греют воду в ведрах 10-литровых, а у кого дети - сами понимаете, какие затраты.

Жители дома говорят, неоднократно обращались к Жилкомсервис и в КП "Харьковские тепловые сети". И результата – ноль.

Сергей, житель дома

Теплосети, которым мы звонили, 1562, они сказали, что на данный момент ремонт они не будут производить, пока не подключат все дома к отоплению.

Наталья, жительница дома

Во всех подъездах есть вода, в нашем - нет. Не могут найти эти 20 метров трубы и не могут найти бригаду сварщиков. Скажите, дорогие, сколько это будет стоить? Мы, пенсионеры, сбросимся - у нас пенсии большие, по две тысячи наберется. Сбросимся, поставим, только придите, сделайте, помогите – без воды сидим. Уже и суставы болят, и руки болят, и все простужены.

Любовь, жительница дома

«Успешный Харьков», если у вас нет денег на трубы, мы сбросимся, пенсионеры, пожалуйста, только придите и сделайте горячую воду.

По телефону, который указан на сайте КП «Жилкомсервис», на звонки журналистов Новостей АТН никто так и не ответил.

Никаких комментариев относительно проблем с горячей водой в этом доме на Алексеевке не дают ни в мэрии, ни в КП "Харьковские тепловые сети".

Перебои с горячим водоснабжением есть в разных районах города, разрытия авторства коммунальщиков можно увидеть чуть ли не в каждом дворе многоэтажки.

На сайте «ХТС» указано, что в данный момент проводятся ремонты на участках по улицам Культуры, Старошишковской, Ковтуна и других. Даты завершения работ указаны с 1 по 3 декабря. Без горячей воды из-за замены дефектного трубопровода накануне остались 163 жилых дома, 8 школ и 1 лечебное учреждение в Шевченковском районе.

За минувшие сутки операторы городской диспетчерской службы получили более 700 заявок по проблемам с горячим водоснабжением.