Без вины виноватая. Суд вновь слушал показания Штепы

В зале суда бывший мер Славянска находится рядом со своими адвокатами. В соответствии с принятым порядком рассмотрения дела свои показания она дает до допроса всех свидетелей. Все свои интервью российским СМИ и выступления в том числе и на 9-е мая, когда должен был проводиться референдум, Штепа объясняет пленением и угрозой жизни ее родным. И подчеркивает - даже в них не было призывов к изменению территориальной целостности Украины.

Неля Штепа, подсудимая:

Как человек, лично прошедший через все эти события, я точно знаю, что виновны в развязывании войны на Донбассе отдельные руководители преданный им личный состав милиции, СБУ и прокуратуры. Это моя гражданская позиция, но никак не сепаратизм и терроризм.

Показания подсудимой как под копирку списаны с предыдущих, говорит представитель обвинения Елена Кравченко. Ничего нового прокурор не услышала.

Елена Кравченко, начальник отдела прокуратуры Хар. обл.:

Нічого нового вона не сказала. Багато протиріч, багато вигадок. Ну, це така тактика захисту.

С противоречиями представители прокуратуры будут разбираться уже в следующем судебном заседании. 27 июня они получат возможность провести допрос Штепы. В нынешнем был объявлен перерыв в связи с завершением рабочего дня.