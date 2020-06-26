Более полутысячи лейтенантов готовы встать на защиту воздушного пространства Украины

Их более полутысячи, они - самый многочисленный за последние годы выпуск Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. И особенные не только этим, говорят в ВУЗе. Нынешние молодые лейтенанты начинали учиться в годы, когда война на Донбассе требовала принципиально новых подходов к обучению и к мотивации самих военных.

Шестьсот лейтенантов - в парадной форме. В этом году выпуск из-за карантина происходит на стадионе ВУЗа, а не на площади в центре Харькова.

Впрочем, для выпускников от этого день не менее важный и волнующий.

Александр Голинский в ВУЗ поступил после фронта. Был командиром орудия, воевал в Донецкой области.

Слов'янськ, Краматорськ, джентельменський набор, так би мовити…

Выучился на инженера по обслуживанию воздушных судов, будет готовить самолеты к полётам

АЛЕКСАНДР ГОЛИНСКИЙ, лейтенант

Електрика зараз - це головна складова сьогодняшньої всієї техніки і на «ошниках» лежить найголовніша роль в підготовці повітряної техніки. Тому що не буде електрики - ніхто нікуди не полетить

Всего более восьмидесяти нынешних выпускников - с боевым опытом. С получением диплома поздравляют и женщин-военнослужащих. Их шестьдесят. Учиться, говорят, было тяжело. Но стоит того дела, которому решили посвятить жизнь.

МАРИЯ АЗИЗОВА, лейтенант

Коли ти стоїш в погонах лейтананта І ти розумієш, що ти пишаєшся не тільки за своїх однокурсників, а й за саму себе. Бо це дійсно, просто не передати, які відчуття

Нынешний выпуск - без родных и друзей, которые обычно поздравляют выпускников.

Но не меньше успехами выпускников гордятся и преподаватели ВУЗа. Этот выпуск для них особенный. Его набирали пять лет назад, когда на фронте крайне были нужны младшие командиры со знаниями современного ведения боя

КОНСТАНТИН ВАСЮТА, зам. начальника ХНУВС им. Кожедуба

В сучасному бою перемагають не гармати, а технології. Ми сьогодні випустили фахівців, які є висококваліфікованиим офіцерами з захисту повітряного простору нашої держави

Уже через месяц - столько дают отпуска после получения диплома, - выпускники Харьковского национального университета воздушных сил пополнят ряды украинской армии. Служить будут в военных подразделениях по всей стране.