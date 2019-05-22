Болеть становится комфортнее

Новый уровень комфорта в харьковских больницах. В отделениях шести из них, в частности, в областной больнице, роддоме и медучреждении для чернобыльцев состоялась масштабная реконструкция. Замену окон, дверей, систем отопления и водоснабжения удалось сделать благодаря кредитной программе.

Обваленная плитка на стенах, дыры в полу, подвал, затопленный водой и нечистотами. Такой больница для чернобыльцев осталась теперь разве что на фотографиях, которые показывают врачи. По их словам, сюда десятки лет не выделяли ни копейки средств. Причем ни на ремонт, ни на оборудование. Алексей Кудовой в 1986-м году ликвидировал последствия самой ужасной техногенной аварии в истории человечества. Затем пришлось много лечиться. В последнее он был в больнице два года назад. Сейчас зашел и говорит - не узнал.

Алексей Кудовой, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС:

Я был приятно удивлен, здесь такие перемены, сначала не узнаешь. Кабинет оборудование совсем другое, сейчас я просто приятно удивлен, насколько все поменялось.

Для хирурга Владимира Шевченко, который работает в этой больнице уже более сорока лет, сегодня был день, свободный от операций, потому что он встречал почетных гостей из Евросоюза. За кредитные деньги отремонтировали не только его операционную, но и физиотерапию, приемное отделение и отделение экстренной помощи, а еще из областного бюджета закупили оборудование.

Владимир Шевченко, хирург диспансера радиационной защиты населения:

Я могу сказать, что это на уровне европейских операционных, потому что я недавно в Европы был, и были товарищи из Америки, говорят - уровень достаточный, тепло, светло, пейзаж.

В областной больнице, как говорят сотрудники, ремонта не было 30 лет - с самого открытия. За это время весь линолеум стал дырявым, в дверях появились щели, кровати деревянные и железные. Попасть в кардиологическое отделение еще то испытание для пациентов.

Игорь Кузнецов, заведующий отделением кардиоголии Харьковской областной клинической больницы:

Это, наверное, перечит правам человека, Хартии по правам человека, фундаментальным законам, эти условия точно им противоречат.

Однако в другом крыле этого же отделения совсем другие условия: палаты с душем и туалетом, новые окна и двери, реанимация с интеллектуальными кроватями и новым оборудованием. Так уже через месяц будет выглядеть все отделение, говорят врачи. Ремонт продолжается в рамках чрезвычайной кредитной программы Европейского союза. В целом здесь потрачено уже 15 миллионов гривен. Из них почти 13 - финансирование Европейского инвестиционного банка, остальное - средства областного бюджета. За деньги Европейского инвестиционного банка отремонтированы также отделения в областном перинатальном центре, травматологической и областной детской больницы - всего в шести медицинских учреждениях. Потрачено более 50 миллионов гривен, еще вдвое больше запланировано потратить на еще семь объектов, которые должны открыть к концу 2019 года.

Юлия Светличная, председатель ХОГА:

На цей рік заплановано 70 медичних об`єктів, які будемо реконструювати, ремонтувати. Де комплексно, де частково, закупляти обладнання, щоб люди могли себе по-людські відчувати.

Средства Европейского банка предоставлены под низкие проценты. Использование средств контролируют представители ООН. Программа развития действует и в целом ряде областей, пострадавших от войны, и которые приняли десятки тысяч переселенцев со временно оккупированных территорий.