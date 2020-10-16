Пациенты лежат в коридорах без света. Когда чиновники разгрузят заполненные больницы?

544 новых больных и 5 умерших от коронавируса за сутки. Харьковщина длительное время бьет рекорды по количеству новых инфицированных, в медучреждениях постоянно не хватает коек и кислорода, не хватает врачей. В обладминистрации неоднократно заявляли - реальное положение с Covid-19 в регионе намного хуже, чем в официальной статистике.

Последняя выглядит более или менее нормально только за счет свободных койко-мест в детских больницах и родильных домах. Все остальные больницы стабильно заполнены и перегружены. Кислородных точек в них гораздо меньше, чем пациентов, нуждающихся в кислороде, поэтому в обладминистрации рассматривают возможность лечения тяжелых больных на дому, потому что до сих пор не построена дополнительная реанимация и не открыто офтальмологическое отделение, где должны были принимать больных на коронавирус.

Между тем люди публикуют в социальных сетях шокирующие кадры.

Например, это Купянска районная больница, медучреждение переполнено больными с пневмонией, пациенты вынуждены лежать в коридорах – там, говорят, нет нормального освещения, чтобы поставить капельницу, а дабы сходить в туалет, приходится проситься в палаты других пациентов.

В городе ситуация не лучше, ведь в то время, когда каждый день больных добавляется нескольких сотен, а на все больницы города по состоянию на утро осталось всего с десяток пустых коек.

Светлана Горбунова-Рубан, зам. мэра по вопросам здравоохранения

Мы имеем поручение протокольное от Кабинета Министров по увеличению количества коечного фонда. Мы продолжаем работу по обеспечению наших коек кислородом. Так как мы обязаны иметь 80% коечного фонда кислородообеспеченными. Все позиции эти мы выполняем. Мы ждем деньги в ближайшее время на покупку 4-х кислородных бочек, это нам необходимо, мы проконсультировались, чтобы не замерзал кислород.

На комиссии по чрезвычайным ситуациям вице-мэр Игорь Терехов заверил - городской бюджет выделит необходимые средства на медикаменты, кислородные концентраторы, дезинфекторы и разворачивание коек.

Игорь Терехов, вице-мэр Харькова

Разворачивайте дополнительные мощности, койки, подводите кислород, закупайте концентраторы - мы выделили по вашей потребности на кислородные концентраторы всю сумму — это ни много, ни мало - 2 с половиной миллиона, что вы попросили. То, что вам нужно на медикаменты. Поэтому, пожалуйста, эта работа должна быть в кратчайший срок проведена, заминок за деньгами не будет.

Кроме того, не забыл город, чтобы и выборы во время пандемии прошли безопасно, поэтому горсовет профинансировал все меры, которые необходимы для работы избирательных участков - закуплены дезинфицирующие средства, ограничительные ленты и урны.