Больные COVID-19 смогут вызывать "скорую" через "горячую линию" Минздрава

Министерство здравоохранения вводит вызов мобильной бригады для тестирования через контакт-центр Минздрава. Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"С завтрашнего дня (26 ноября - ред.) мы запускаем в тестовом режиме такую ​​функцию, чтобы любой человек мог заказать вызов мобильной бригады непосредственно в контакт-центре", - сказал Степанов, добавив, что впоследствии такая услуга перейдет на постоянную основу.

Он напомнил, что сейчас, если у пациента есть проблемы с вызовом мобильной бригады для тестирования, он может обратиться в контакт-центр Минздрава, чтобы операторы связывались с соответствующими службами по месту жительства пациента и решали этот вопрос.

"Мне кажется, что все это звено не очень хорошее, и мы все прекрасно понимаем, что вызывают (мобильную бригаду - ред.) люди, которые заболели, которые имеют симптомы коронавирусной болезни. Именно поэтому мы нашли такой способ, чтобы непосредственно в контакт-центре можно было вызвать бригаду", - сказал Степанов.

Также, по его словам, через контакт-центр можно будет проконсультироваться с семейным врачом.

"До конца месяца мы планируем запустить консультации непосредственно с семейными врачами. Мы начали набор семейных врачей, и любой человек, который нуждается в его помощи либо не имеет семейного врача, может позвонить в контакт-центр и получить консультацию семейного врача", - сказал Степанов.

Он подчеркнул, что это делается из-за того, что сейчас на семейных врачей большая нагрузка в связи с высокой заболеваемостью COVID-19, также у некоторых граждан нет семейного врача.

Единственный всеукраинский контакт-центр Минздрава 0800 60 20 19 работает с 2 ноября.