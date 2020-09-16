Больных коронавирусом будут поочередно принимать опорные больницы Харькова и области

Опорные больницы Харькова и области будет поочередно принимать пациентов с COVID-19. Такое решение утвердили из-за роста количества госпитализаций. Об этом пишет «Суспільне» со ссылкой на заместителя председателя ХОГА Тараса Пастуха.

По его словам, количество госпитализаций сейчас 30-40 человек в сутки. Иногда среднесуточный показатель достигает 43. К приказу на национальном уровне внесли изменения, добавив городские больницы №18 и №25.

"18-я - в процессе, 25-я уже есть. Там немалый коечный фонд, поэтому сейчас принято решение, поскольку областная инфекционка имеет большую нагрузку, сделать больший график приема больных, которые идут на госпитализацию. Таким образом, в разрезе нескольких дней будут принимать больницы города и несколько дней будет принимать областная инфекционная больница. Это позволит поочередно нагружать то или иное приемное отделение и лечебные учреждения ", - сказал Пастух.

Он также отметил, что сегодня в основном все пациенты с подозрением на COVID-19 едут в 25-ю больницу. У них там отбирается образец и доставляется в областную больницу, в лабораторию для проведения исследования.

"Учитывая то, что в 25 больнице, свободные палаты, это позволит людей, у которых еще не подтвержден диагноз, расселять по разным палатам и избегать инфицирования одного от другого пациента", - пояснил Тарас Пастух.