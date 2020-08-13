Больше 200 больных с COVID-19 за сутки: как в Харькове ссорятся из-за масок и почему пренебрегают карантином?

Очередной коронавирусный антирекорд в стране за сутки COVID-19 обнаружили почти у 1600 украинцев. Харьковщина же стала регионом с наибольшим количеством новых подтвержденных случаев, сообщил Министр здравоохранения Максим Степанов.

Максим Степанов, Министр здравоохранения Украины

За останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у Харківській області - 209, Львівській області - 166, Іванофранківській області - 138, Чернівецькій області -130. Місто Київ -133 та Одеська область - 114 випадків.

Накануне стало известно, что кроме вспышки COVID-19 в Харьковском театре оперы и балета, где заболело 6 хористов, еще 7 случаев коронавируса подтвердили у сотрудников харьковской областной прокуратуры - больные сейчас находятся на самоизоляции, а прием граждан в ведомстве приостановили.

Эпидемическая ситуация ухудшается, в Минздраве обеспокоены, и говорят, что все из-за пренебрежения карантинными ограничениями.

Маски никто носить не хочет, о дистанции и вообще как будто бы все забыли, потому как те же маршрутки с трамваями курсируют, иногда полностью забитые пассажирами.

А в подземке люди даже начали ссориться и драться из-за этого, в соцсеть выложили видео, на котором зафиксировано, как пенсионер отчитал молодого парня, который ехал рядом с ним без маски, и буквально выгнал его из вагона.

- Ты рядом со мной говоришь, ты на меня дышишь, сволочь ты. Своим ковидом. Выйди вон с вагона.

Наталья говорит, что действительно пожилых людей в масках больше, чем молодых, потому что они, вероятно, более ответственно к этому относятся, потому как в зоне риска. А вообще всему виной менталитет людей, говорит, у нас не привыкли заботиться об окружающих.

Наталья

Я дуже відповідально відношусь до цього режиму сама, завжди маю при собі маску, і ви бачите, якої вона якості. І я дуже негативно відношусь до безвідповідальності, особливо з малими дітьми і люди старшого віку. Дуже негативно. В Харкові такого режиму карантину немає, карантину, який потрібен.

А вот Сергей, хотя и категорически не верит в коронавирус, но все равно носит маску в общественных местах.

Сергей

Ношу, конечно, потому что законопослушный человек, как говорится, стараюсь, пытаюсь, потею, но ношу. Запускаем маршрутки, которые сидячие только места, а сколько остаются люди на это. Значит, нужно либо участить движение маршруток, чтобы не было очереди, правильно?

Штрафы за нарушение карантина уже никого не пугают, и полиция не имеет цели их выписывать, говорит пресс-секретарь харьковских патрульных Дмитрий Гайдук. Правоохранители прежде всего хотят донести до граждан важность соблюдения масочного режима, чтобы не распространять болезнь по региону. В общем, говорит Дмитрий, люди реагируют вполне адекватно на просьбу надеть маску.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь патрульной полиции в Харьковской области

Звичайно, що кожного громадянина, що знаходиться у громадському місці, патрульні поліцейські не будуть притягувати до адмінвідповідальності. Але якщо є грубі порушення вимог карантинного режиму, якщо людина відмовляється вдягнути маску, або хоча б покинути, там, приміщення громадське, то будуть відповідно до чинного законодавства вживатися заходи щодо притягнення до адмінвідповідальності.

Всего на Харьковщине, по данным областного лабцентра, от начала пандемии коронавирусом заболело уже 5381 человек. Из них 151 заболевший умер.