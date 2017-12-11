Больше 300 миллионов евро: европейские банки выделят средства на развитие метро в Харькове

11 декабря 2017 г. 18:10
Автор: Лариса Говина
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Свыше 300 миллионов евро – именно такую сумму денег европейские банки готовы предоставить Харьковщине для расширения системы харьковского метрополитена. Подписание финансово-кредитных соглашений между украинской стороной и зарубежными партнерами состоялось 11 декабря.

Франсис Малиж, управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа:

Вона відкриває нові транспортні можливості та поліпшує життя громадянам чудового міста Харків. Це є найбільший проект, по якому ми підписуємо угоду в Україні.

Министр финансов Украины Александр Данилюк подписал сразу два соглашения – с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком. Именно эти ресурсы составят львиную долю средств, которые на Харьковщине планируют потратить на строительство метрополитена и обновление подвижного состава «подземки» в течение нескольких лет, кроме того, определенную сумму выделят из местного бюджета.

Юлия Светличная, губернатор:

Ресурси надані в кількості 330 мійльонів євро. По 160 - від Європейского інвестиційного банку під 0,6 процентів річних та 160 мільйонів від Європейского банку реконструкції і розвитку під 0,72 проценти річних. 10 мільйонів євро - це будуть кошти від міського бюджету міста Харкова.

 

Петр Порошенко, Президент Украины:

Буде побудовано депо, буде оновлений, добавлений і модернізований рухомий склад, більше 85 вагонів метро будуть придбані за рахунок цих коштів.

Также в рамках проекта расширения системы харьковского метрополитена запланировано строительство двух станций в направлении аэропорта, сообщили чиновники. Реализовывать его на Харьковщине начнут после подписания соглашений между КП «Харьковский метрополитен» и городским советом.

Видео: 

Европейские банки выделят средства на развитие метро в Харькове - 11.12.2017

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