Больше 300 миллионов евро: европейские банки выделят средства на развитие метро в Харькове

Свыше 300 миллионов евро – именно такую сумму денег европейские банки готовы предоставить Харьковщине для расширения системы харьковского метрополитена. Подписание финансово-кредитных соглашений между украинской стороной и зарубежными партнерами состоялось 11 декабря.

Франсис Малиж, управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа:

Вона відкриває нові транспортні можливості та поліпшує життя громадянам чудового міста Харків. Це є найбільший проект, по якому ми підписуємо угоду в Україні.

Министр финансов Украины Александр Данилюк подписал сразу два соглашения – с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком. Именно эти ресурсы составят львиную долю средств, которые на Харьковщине планируют потратить на строительство метрополитена и обновление подвижного состава «подземки» в течение нескольких лет, кроме того, определенную сумму выделят из местного бюджета.

Юлия Светличная, губернатор:

Ресурси надані в кількості 330 мійльонів євро. По 160 - від Європейского інвестиційного банку під 0,6 процентів річних та 160 мільйонів від Європейского банку реконструкції і розвитку під 0,72 проценти річних. 10 мільйонів євро - це будуть кошти від міського бюджету міста Харкова.

Петр Порошенко, Президент Украины:

Буде побудовано депо, буде оновлений, добавлений і модернізований рухомий склад, більше 85 вагонів метро будуть придбані за рахунок цих коштів.

Также в рамках проекта расширения системы харьковского метрополитена запланировано строительство двух станций в направлении аэропорта, сообщили чиновники. Реализовывать его на Харьковщине начнут после подписания соглашений между КП «Харьковский метрополитен» и городским советом.