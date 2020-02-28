Больше 40 ДТП за полтора месяца. Когда установят светофор на аварийном перекрестке в районе ХТЗ?

Аварии на перекрестке улицы Библика и проспекта Индустриального происходят почти каждый день. Иногда - даже несколько раз в сутки. В одном из пабликов в социальных сетях, "Типичное ХТЗ", пользователи и администраторы даже начали саркастически называть его "Любимый". Ведь фото и видео с места многочисленных ДТП - это уже регулярные новости интернет-страниц о Харькове. Горожане жалуются - перекресток действительно опасній. На нем есть знаки "Пешеходный переход" и "Стоп", что означает - проезд без остановки запрещен. Однако водители притормаживают далеко не всегда.

Галина Годянская, харьковчанка:

Я как-то от дочки возвращалась вечером, и при мне тоже біла здесь авария. Страшно, конечно. Надо ходить, по сторонам.

Лилия Бондар, харьковчанка:

Машины и на тротуары, вот даже остались запчасти кое-какие от машин. Очень опасно. Здесь вообще, я бы поставила везде здесь светофоры, чтобы машины останавливались. Переходишь через дорогу с ребенком, и боишься. Остановится машина или нет. Одна останаливается, следующая летит.

Людмила, харьковчанка:

Конечно, страшно. Я даже иногда боюсь переходить дорогу, потому что мало ли. Сами понимаете.

Только за последние полтора месяца на этом перекрестке произошло более 40 ДТП. Такую статистику озвучили в управлении патрульной полиции. В некоторых случаях без травмированных не обошлось.

Дмитрий Гайдук, инспектор УПП в Харьковской области:

З 1 січня 2020 року по 20 лютого 2020 року на перехресті проспекту Індустріального та вулиці Біблика було зафіксовано 46 дорожньо-транспортних пригод, з яких - 10 з постраждалими.

Около года назад харьковчане начали регистрировать петиции на сайте мэрии, чтобы чиновники решили проблему с аварийным перекрестком. Еще одна появилась недавно, в конце января и постепенно набирает голоса. В Департаменте инфраструктуры городского совета отмечают - о ситуации знают, над проектом работают и считают, сколько нужно денег на установку светофора.

Сергей Дульфан, дир. Деп. инфраструктуры Харьковского горсовета:

Якісь терміни? - Ведется проектирование. После того, как оно будет внесено в смету, будем строить.

И хотя в профильном Департаменте точных сроков не называют, на официальном сайте горсовета обещают, что в Индустриальном районе до конца 2020-го установят 4 светофорных объекта. В том числе на перекрестке улицы Библика и Индустриального проспекта.