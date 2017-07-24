Больше 900 млн - "Харьковводоканал", свыше 200 млн - "ХТС". Харьковские КП продолжают наращивать долги за электроэнергию

Общая сумма задолженности двух крупных коммунальных предприятий перед компанией "Харьковоблэнерго" перешагнула отметку в миллиард гривен еще в начале этого года. Долги КП "Харьковводоканал" и "ХТС" начали наращивать еще несколько лет назад. Энергетики неоднократно отключали объекты предприятий и и пытались добиться взыскания задолженности через суд. Но эти решения оспаривались коммунальщиками. Представители обеих сторон - и коммунальщики, и работники "Облэнерго" " выходили на пикеты с требованиями разобраться в проблеме и на местном уровне, и на уровне Киева. Более того, на сайте горсовета была зарегистрирована петиция с требованиями отстранить руководителей КП-должников, в мае она набрала необходимое количество голосов и отправилась на рассмотрение мэру. Однако, там ответили, что правовых оснований для этого - нет. Тем временем, в компани "облэнерго" отмечают общий долг "водоканала" и "ХТС" продолжает стремительно расти, а расчеты за потребление электроэнергии у предприятий - низкие.

Владимир Скичко, нач. упр. инф. политики АК "Харьковоблэнерго":



Текущие расчеты Харьковводоканала составляют всего 51 процент. А Харьковских тепловых сетей - 45. То есть из месяца в месяц предприятия наращивают свою задолженность, что отражается на повседневной деятельности уже нашего предприятия. Компания не может подготовиться к прохождению осенне-зимнего периода. Это, прежде всего, потому что нет средств на приобретение необходимых материалов и проведения работ.

По состоянию на июль 2017-го долг КП "Харьковводоканал" уже превысил 920 миллионов гривен, КП "Харьковские тепловые сети" задолжали за электроэнергию 250 миллионов, подчеркивают в "облэнерго". И уверяют, сейчас основную часть денег компания перечисляет на счета "Энергорынка", а из-за неплатежей предприятий-должников, экономят и на прибретении топлива для выезда аварийных бригад, и на приобретении материалов для проведения ремонтов, кроме того, остаются задержки по зарплатам сотрудникам "Облэнерго". Тем временем, в КП "Харьковские тепловые сети" говорят - долги предприятия, которые касаются не только оплаты электроэнергии, но и расчетов за газ, появились по нескольким причинам. В частности, отмечают в КП, это связано с огромными долгами населения за тепло и горячую воду и долгами организаций, а также задержкой выплат от государства, которые касаются расчетов по льготам и субсидиям.

Дмитрий Щербак, заместитель генерального директора КП «ХТС»:

Во-первых, они скопились даже не за один отопительный сезон. То есть сейчас нам всего должны 2 с половиной миллиарда. Из них 1,6 млрд должно население, 550 миллионов за вычетом вот этих сумм нам должно государство, бюджетные организации - где-то 200 миллионов, остальное - хозрасчетные организации.

В свою очередь, в КП "Харьковводоканал" обещают подробно прокомментировать ситуацию с долгами за потребленную электроэнергию в ответе на информационный запрос.