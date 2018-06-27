Больше миллиарда гривен за газ и электронергию. Вице-премьер Зубко назвал харьковские КП рекордсменами по долгам

Долги коммунальных предприятий по всей Украине стали главной темой селекторного совещания при участии вице-премьера Геннадия Зубко. Среди харьковских КП крупными должниками остаются "Харьковские тепловые сети" и "Харьковводоканал". Это касается и выплат за голубое топливо "Нефтегазу", и расчетом за электроэнергию. В частности, КП "ХТС" вообще стало рекордсменом Украины - оно имеет наибольшую задолженность по оплате за газ, которая уже внесена в реестр, а это свыше миллиарда гривен. По словам вице-премьера предприятиям-должникам стоит как можно скорее решить проблемы, в частности. как вариант, подписать договор о реструктуризации чтобы не допустить коммунальную катастрофу в следующем отопительном сезоне.

Геннадий Зубко, вице-премьер:

Більше всього мене непокоїть місто Харків, питання, яке стосується оплати боргів по електроенергії 1, 176 млрд, оплаті боргів по газу - 1,160 млрд і питання, яке на сьогоднішній день, як я розумію у місті Харкові і відсутнє гаряче водопостачання. В мене таке враження, що на місцевому рівні хтось або не хоче помічати, або розраховує знов на ті речі, як будуть прийматися адміністартивним рішенням на центральному рівні.

Отчитались о подготовке к зиме во время селекторного совещания не только городские, но и областные чиновники. В Департаменте ЖКХ и инфраструктуры ХОГА уверяют - готовность жилого фонда к отопительного сезона составляет около 30%, приблизительно настолько же готовы котельные. Больше подготовлены объекты социальной сферы - на 39 процентов.

Юлия Светличная, губернатор:

Ще є декілька місяців для того, щоб підготувати міста і райони до опалювального сезону 2018-2019, дуже чутливе питання з боку населення і з боку мешканців Харківської області і кожного міста. тому імста обласного значення - повна відповідальність на місцевій владі. райони - за головами районних державних адміністрацій.

Змиевская ТЭС и ТЭЦ-5, говорят в профильном Департаменте, проводят ремонтные работы согласно графику. Запасы угля на Змиевской ТЭС, по данным ХОГА, составляют свыше 60 тонн. Кроме того, отмечают чиновники, к зиме коммунальные службы области планируют подготовить больше 100 тонн песчано-солевых смесей, пока этот показатель лишь на 39 процентов.