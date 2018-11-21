Боролись с "русской весной" и отстояли Харьков: в обладминистрации установили памятную доску патриотам Украины

Надпись золотыми буквами на белом "Патриотам, которые защитили город и область от российских захватчиков и сепаратистов". Памятную доску ко Дню Достоинства и Свободы в Харькове установили в холле облгосадминистрации. Посвятили ее всем, кто весной 2014-го защищал Харьков от "русской весны". Идея установить памятный знак всем горожанам, которые боролись с пророссийскими силами появилась еще год назад, рассказывают координаторы харьковского Евромайдана. Текст утверждали писатель Сергей Жадан и отец Виктор Маринчак. Пообщавшись с областными чиновниками решили, что она должна быть рядом с доской в честь бойцов спецподразделения "Ягуар".

Владимир Чистилин, координатор харьковского Евромайдана:

Тут поруч висить дошка, яку відкривав президент вінницькому "Ягуару", який увірвався тоді спецназ у будівлю і зачистив сепаратистів, але було б справедливо поставити і звичайним харків’янам і ось сьогодні ми відновлюємо історичну справедливість.

События, которые происходили в Харькове в марте и апреле 2014-го евромайдановцы до сих пор вспоминают с ужасом, поскольку стали свидетелями того, как на здании ХОГА сепаратисты развешивали триколоры, штурмовали другие здания, сжигали украинские книги, а также били активистов и журналистов.

Марина Полякова, участница Евромайдана:

То, что мы здесь видели передать невозможно! У меня эмоции были – чувство бессилия, когда ты видиш этот флаг наверху, эти озверевшие люди, кто это? И самое страшное, что ты не знаешь, что делать. Эти обычные харьковчане, которые были здесь, которые стояли на майдане, мерзли, понимали что решается не просто, а судьба страны,но только сейчас мы пониманем, насколько это важно было для нас для всех!

Нина Виноградская, участница Евромайдана:

Була величезна бібліотека «Просвіти». Там були такі цінні книги, які з усього світу привозили. Вони вороги, винесли усі книги і запалили вогнище з книг.

Ярина Чаговец, участница Евромайдана:

Саме в 5-ту річницю Революції Гідності, дуже в такий пам’ятний день, це дуже круто, що вона з’явилася у цей пам’ятний день, саме всім нам, харків’янам, які відстояли наше місто і нашу область і в нас мир, спокій і процвітання.

Несмотря на то, что главные события Революции Достоинства разворачивались в Киеве, одно из самых важных противостояний за свободу украинцев и целостность государства происходило именно в Харькове, подчеркивают активисты, ведь пророссийские силы неоднократно пророчили Харькову "лавры" главного города так называемой Новороссии или ХНР.