Борт с телами студенток-турчанок отправился в Стамбул. Эксклюзив АТН

10 января 2019 г. 13:52
Автор: Наталья Белокудря
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Сегодня из Харькова в Турцию вылетел борт с телами двух студенток - Йылдыз Букет и Зейнап Хюсюнбеи, которые были убиты 31 декабря в одной из съемных квартир на Салтовке.

Из турецкого Измира прилетели их родственники, чтобы сопровождать гробы с телами погибших девушек.

Все время, которое родственники студенток провели в Украине, их охраняли представители консульства.

Напомним, тела студенток Харьковского университета Каразина - Йылдыз Букет и Зенйпа Хюсюнбеи нашли 3 января в одной из многоэтажек на Салтовке.

Прибывшие к дому по вызову однокурсника студенток правоохранители вскрыли дверь квартиры и обнаружили в ней их окровавленные тела.

Следователи открыли уголовное производство по двум статьям - умышленное убийство и разбой,  так как из квартиры исчезли личные вещи девушек и телефоны.

Через несколько дней в Стамбуле по подозрению в двойном убийстве задержали 20-летнего экс бой-френда одной из погибших девушек - Букет.

Задержанный уже признал свою вину и ожидает суда в Турции.

Как сообщил почетный консул Турции в Харькове Владимир Белый, сейчас в Украине проходят еще некоторые экспертизы по делу, которые по времени будут длиться еще около месяца.

По его словам, украинские правоохранители направят материалы уголовного дела в Турцию в течение  полутора месяцев.

Как сообщил почетный консул, погибших девушек похоронят в Измире.

 

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