Британская авиакомпания обанкротилась из-за коронавируса

05 марта 2020 г. 14:00
Источник: Корреспондент.net
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Крупнейшая европейская авиакомпания Flybe, принадлежащая Британии, перешла под внешнее управление с 5 марта после отказа правительства выделить ей в кредит 100 млн фунтов, пишет ВВС News.

Все рейсы Flybe отменены, причиной чего компания назвала эпидемию коронавируса в мире. 

В пресс-релизе перевозчик призвал пассажиров с уже купленными билетами не выезжать в аэропорты. 

На авиаперевозчика работают 2000 сотрудников, они все могут лишиться постов. 

Гендиректор Flybe Марк Андерсон разослал подчиненным письмо, в котором объяснил, что несмотря на все усилия менеджмент не сумел найти решения, которое позволило бы компании найти деньги на продолжение работы. По его словам, ситуация безвыходная, и ему очень жаль, что так вышло.  

Проблемы с финансированием обострились у Flybe в январе. После этого последовали семь недель переговоров с правительством о финансовой помощи. Окончательный отказ в предоставлении госкредита компания получила 4 марта. Функции внешней администрации получила аудиторская компания EY. 

Министр транспорта Грант Шэппс сообщил, что правительство в экстренном порядке начало работу по передаче отмененных рейсов Flybe другим авиакомпаниям и операторам автобусных и железнодорожных перевозок. От имени правительства он также обещал помочь сотрудникам Flybe найти новую работу.

Напомним, украинская авиакомпания SkyUp отменила часть рейсов в Италию из-за коронавируса.

 

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