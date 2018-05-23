Будет ли отправлена мать сводного брата Михаила и Дмитрия Добкиных на принудительное психиатрическое лечение?

23 мая 2018 г. 18:03
Автор: Виталий Лабскир
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Отправлять ли на принудительное психиатрической лечения Марию Щеку - последнюю гражданскую жену Марка Добкина - отца нардепов Михаила и Дмитрия Добкиных? Ответ на этот вопрос должен дать суд. Женщина и ее сын унаслидовали большое состояние Марка Добкина

Вот в таком виде из психиатрической больницы была доставлена ​​на судебное заседание в суд Московского района Мария Щека - последняя гражданская жена Марка Добкина. Женщина никак не реагировала на внешние раздражители. Была инертной. При этом, еще за два часа до заседания - перед тем, как ее вывозили из больницы, она была, по утверждению родных, абсолютно адекватной.

Анатолий Тарасенко, адвокат Марии Щеки:

Чому вона була доведена до цього стану, які засобу впливу були, щоб вона стала в такому стані, я думаю, що це потрібно з'ясувати і, можливо, не в цивільному процесі, а в кримінальному.

В медицинское учреждение Мария Щека попала прямо из своей квартиры 18 мая. Тогда по неизвестному вызову, который не делали ее родные, приехала скорая помощь.

Анатолий Тарасенко, адвокат Марии Щеки:

Як це сталося, мені невідомо. І, нажаль, ми цього не з'ясували навіть в судовому засіданні. Але вона була проти її волі забрана до медичного закладу. Крім того, від неї забрали ще і її сина.

Само судебное заседание по принудительному психиатрическому лечению Марии Щеки закончилось без вынесения решения - перерывом, и женщина вернулась домой, а не в медицинское учреждение. Вообще же история с якобы психической болезнью Марии Щеки продолжается с 2016 года, когда внезапно умер Марк Добкин. Тогда общественность узнала, что братья - нардепы Дмитрий и Михаил Добкин имеют младшего сводного брата Анатолия - сына Марка Добкина и Марии Щеки. Михаил Добкин подал иск в Киевский районный суд с требованием признать Марию недееспособным и оформить опекунство на себя. Родственники Марии уверены, причина - наследство, оставшееся Толику от отца - квартира и бизнес в Харькове. В последнее время Мария жила в России. И вот, вернувшись в мае в Харьков, по странному телефонному звонку попала пять дней назад в психиатрическую больницу. Оттуда в неадекватном состоянии на заседание суда. И, опять домой. При этом вопрос принудительного психиатрической лечения остается в зависимости от решения суда.

 

 

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