Был ли Амхад Илаев арестован по российскому запросу? Мужчину подозревают в убийстве пятерых человек в Чеченской Республике

Амхада Илаева арестовали в середине марта. Его подозревают в убийстве 5-х человек, которое произошло 10-ть лет назад в пригороде Грозного. От России пришел запрос на его экстрадицию. По отношению к мужчине был применен временный арест до 21 апреля. Прокуратура обратилась в суд с ходатайством, чтобы на время проведения экстрадиционной проверки Илаев находился под стражей. Но этот срок может затянуться на год, говорит адвокат Илаева, Иван Ангелин

Иван Ангелин, адвокат А. Илаева

Все это время, как хочет прокурор, Илаев должен находится под стражей. Наша задача донести до суда то, что - это нормальный, вменяемый человек, то, что его преследуют по политическим соображениям, то, что его ни в коем случае нельзя выдавать на территорию РФ.

Кроме того, говорят защитники Илаева, а их теперь двое, сначала Амхаду не предоставили материалы ходатайства об экстрадиционном аресте в полном объеме – из 48 страниц он получил только 8. Поэтому они обратились в суд с ходатайством о предоставлении времени для ознакомления. Суд пошел на встречу и объявил перерыв на три часа. По возвращении к делу присоединился профессиональный переводчик. Однако, во время ознакомления оказалось, что часть этих документов была предоставлена на украинском языке, который подозреваемый не понимает. Поэтому защитой было заявлено новое ходатайство

Людмила Мезенцева, адвокат А. Илаева

Тому було заявлено клопотання, щоб належним чином за участі перекладача, який має право та досвід, має відповідні документи та право для перекладу з української на російську мову. Було заявлено клопотання на переклад цих документів , щоб не було порушено право на захист

Адвокаты настаивают, что Илаев, не просто был арестован исключительно по российскому запросу, но еще и с нарушением международного законодательства. Ведь экстрадиции подлежат только преступники, которые находятся в так называемых «красных списках», а на сайте Интерпола нет его фамилии. Сам подозреваемый говорит, в двух местах одновременно быть не мог, ведь в день, когда произошло то убийство, находился на территории Украины. У него есть семья - жена и дочь, которые сейчас находятся в Грозном. Мужчина предполагает, если его отправят в Россию, может произойти самое худшее

Амхад Илаев, подозреваемый

Это не единичный случай, когда там, в тюрьмах, в зонах сидящие умирали, так сказать, по неизвестным причинам. - Вы думаете, что это может и с вами произойти ,? - Да, конечно

Родственники Илаева тоже не понимают, как такое могло произойти. Они подтверждают Амхад в тот день, 10 ть лет назад, был в Украине.

Алихан Илаев, родственник А. Илаева

в 2009 году, как раз у меня показывает вот этот канал, мы сидели, телевизор смотрели. А там по новостям передают все вот это вот дело. И я ему сразу звоню, говорю, он живет в Лозовском районе, село Беноково, там они жили. Я ему говорю, здесь показывают так и так, ты что волшебник что ли. Вчера ты там, а сегодня тут уже

Сейчас судом был объявлен перерыв до 26 апреля для того, чтобы переводчик мог обработать необходимые для ознакомления документы и с ними ознакомился сам Амхад