Была у подруги: в Харьковской области нашли пропавшую несовершеннолетнюю студентку

На Харьковщине полицейские разыскали несовершеннолетнюю жительницу области, информация об исчезновении которой поступила в полицию 21 сентября.
Как сообщили в отеле коммуникации ГУНП в Харьковской области, 17-летняя жительница Краснопавловки 20 сентября уехала из дома на учебу в город Лозовая. Однако в общежитии девушка не появилась, в учебное заведение тоже не приходила и не выходила на связь с родными.
Девушку полицейские нашли на железнодорожной станции в пгт Краснопавловка.
Как выяснилось, все это время она находилась у своей подруги в городе Лозовая.
По данным полиции, никаких событий криминального характера со студенткой не произошло.
Полицейские провели с девушкой профилактическую беседу.