Была у подруги: в Харьковской области нашли пропавшую несовершеннолетнюю студентку

На Харьковщине полицейские разыскали несовершеннолетнюю жительницу области, информация об исчезновении которой поступила в полицию 21 сентября.

Как сообщили в отеле коммуникации ГУНП в Харьковской области, 17-летняя жительница Краснопавловки 20 сентября уехала из дома на учебу в город Лозовая. Однако в общежитии девушка не появилась, в учебное заведение тоже не приходила и не выходила на связь с родными.

Девушку полицейские нашли на железнодорожной станции в пгт Краснопавловка.

Как выяснилось, все это время она находилась у своей подруги в городе Лозовая.

По данным полиции, никаких событий криминального характера со студенткой не произошло.

Полицейские провели с девушкой профилактическую беседу.