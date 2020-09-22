Была у подруги: в Харьковской области нашли пропавшую несовершеннолетнюю студентку

22 сентября 2020 г. 9:00
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На Харьковщине полицейские разыскали несовершеннолетнюю жительницу области, информация об исчезновении которой поступила в полицию 21 сентября.

Как сообщили в отеле коммуникации ГУНП в Харьковской области, 17-летняя жительница Краснопавловки 20 сентября уехала из дома на учебу в город Лозовая. Однако в общежитии девушка не появилась, в учебное заведение тоже не приходила и не выходила на связь с родными.

Девушку полицейские нашли на железнодорожной станции в пгт Краснопавловка. 

Как выяснилось, все это время она находилась у своей подруги в городе Лозовая. 

По данным полиции, никаких событий криминального характера со студенткой не произошло.

Полицейские провели с девушкой профилактическую беседу.

 

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