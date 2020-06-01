Быть ли лету? Синоптики рассказали, когда закончатся дожди и начнётся жара

Уже вторую неделю в Харькове царит дождливая погода. Некоторые улицы города заливает так, что, кроме плавающих автомобилей, можно увидеть еще и горожан на надувных лодках. А в понедельник непогода вообще разгулялась. Так, по информации Департамента жилищного хозяйства из-за сильного ветра и ливня по состоянию на утро в Харькове повалились почти два десятка деревьев - в Индустриальном, Московском, Шевченковском, Холодногорском, Киевском и Новобаварском районах. Харьковчане такого начала лета не ожидали, дождь, говорят, уже надоел.

Карина:

Так я дуже втомилася від такого дощу, погода не задовольняє. Хотелось, чтобы все-таки было уже солнце, наконец-то. Июнь, первый день лета, хотелось бы солнца. В принципе мы всё посадили и для кой чего будет даже хорошо, когда столько воды, потому что двое работающих человека каждый день поливать не в состоянии.

Елена:

Ситуация с дождем, конечно, поднадоела хотелось бы уже как-нибудь без дождя. Большая часть ливневок в свое время были закатаны, когда стелился заново асфальт, я думаю нет. Если будут держаться ливневые дожди ещё хотя бы неделю.

Настоящие реки разлились на Одесской, на улице Академика Павлова, проспекте Героев Сталинграда и сотнях других улиц. А вот у стадиона Металлист в огромных лужах и вовсе поселились утки.

Людмила:

Я в інтернеті бачила, а так я в центрі їзжу - мені нормально було, я проблеми ніякої не побачила для себе, може десь на окраїнах, я не знаю - Холодна гора, Залютіно. Наприклад, на Пушкінській, біля "Мафії" не зручно було перейти дорогу, тому що була ну річка.

В Харьковском Гидрометцентре говорят, что дожди в регионе будут идти всю неделю, до шестого июня. А уже потом начнется лето, уверяют - жара будет, а такие значительные осадки для области крайне важны, дабы восстановить экологический баланс.

Евгения Ляшенко, зав. сектором метеопрогнозов Харьковского регионального Гидрометцентра:

Это заметное количество, в Харькове выпало 86 мм — это уже почти две месячные нормы, которые выпали за последние пять дней. Но все эти осадки необходимы, потому что у нас достаточно была сильная грунтовая засуха и засуха была именно глубоко грунтовая. У нас были речки в достаточно тяжелом состоянии, но сейчас ситуация улучшается.

Первая неделя лета на Харьковщине по прогнозам синоптиков будет облачной и дождливой. Так уже завтра, 2 июня, в течение дня дожди периодически с грозой. Температура воздуха ночью до 13 °, днем ​​от 17 - 22 °. В среду харьковчан ждет аналогичная погода. В четверг так же будет идти дождь с грозой, впрочем, температура воздуха будет несколько теплее до + 24. Последний день недели тоже не порадует горожан солнечной погодой, кроме того, в пятницу будут сильные порывы ветра и шквалы днем. Температура ночью от 8 до 13 °, днем ​​воздух прогреется до +24.