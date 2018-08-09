Бывшего топ-менеджера "Харьковоблэнерго", признавшегося в растрате 152 млн грн, амнистировали

24 июля суд утвердил соглашение о признании вины бывшим исполняющим обязанности председателя правления "Харьковоблэнерго" Виталием Телегиным в растрате около 152 млн гривен.

Об этом говорится в приговоре Коминтерновского районного суда Харькова.

И. о. председателя правления "Харьковоблэнерго" обвиняемый был назначен в апреле 2015 года.

Как следует из приговора суда, в период с апреля по июнь 2015 неустановленные лица, в том числе должностные лица компании "Харьковоблэнерго" , которые были знакомы с порядком и основаниями перерасчета денежных средств компании, распределения обязанностей руководящего состава, действуя умышленно из корыстных побуждений, договорились о совершении по предварительному сговору группой лиц растраты денежных средств компании.

«Согласно разработанному преступному плану, руководство "Харьковоблэнерго" должно было обеспечить удовлетворение обращений фиктивных предприятий о предоставлении денежных средств в виде возвратной финансовой помощи, которые в дальнейшем указанные лица планировали обратить в свою пользу,»- сказано в приговоре.

Телегин обеспечивал подписание соответствующих документов о выделении финансовой помощи фиктивным фирмам.

ООО "Компания Трейд-Актив" было выделено 9,98 млн гривен, ООО "Финансовая компания "Трансфербутик" - 44,7 млн гривен, полученных от "Запорожьеоблэнерго" по доверенности, и 46 млн гривен, полученных от "Черкассыоблэнерго" по доверенности. На счета ООО "Западные энергетические транзиты" было незаконно перечислено еще около 51 млн гривен.

"Таким образом, подсудимый своим бездействием совершил служебную халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия, то есть уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 367 УК Украины", - говорится в приговоре суда.

Телегин признал свою вину и 4 июля текущего года пошел на сделку со следствием. Суд утвердил сделку, признал подсудимого виновным и приговорил его к штрафу в сумме 119 тыс. гривен, но амнистировал его из-за наличия на иждивении 70-летней матери.

Внесенный за Телегина залог в размере 1 млн гривен взыскан в пользу "Харьковоблэнерго".

В гражданском иске на 41,7 млн гривен суд отказал.

"Харьковоблэнерго" занимается поставкой электроэнергии.

Общая длина воздушных линий электропередачи, которые принадлежат компании, - свыше 40 тыс. км.

Компания принадлежит государству.