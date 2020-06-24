Царство бетона и уничтожение растений: харьковчане вышли на эко-пикет под стенами мэрии

Ольга пришла под стены горсовета с плакатом "Хватит косить траву", к пикету девушка присоединилась, потому как говорит экологическая ситуация в Харькове ее крайне беспокоит.

Ольга, участница пикета

В нас всю рослинність просто скошують в нуль, а рослинність виконує дуже багато екологічних функцій - це і утримання вологи в ґрунті і дуже багато функцій утримання пилу, який літає містом.

Кроме Ольги бездумным скашивание всего без разбора под ноль - считают еще несколько десятков горожан, которые также пришли на пикет перед началом сессии. Больная тема говорит представитель "Зеленого фронта" Олег Перегон и кронирование деревьев. Эколог уверяет - если действительно есть реальная потребность, резать надо не более трети кроны дерева. Вообще, говорит Олег, в Харькове над растениями будто бы издеваются.

Олег Перегон, эколог "Зеленый фронт"

Ну, я простий приклад наведу, який може кожна людина побачити - за правилами утримання зелених насаджень пристовбурна лунка має бути не менша ніж два на два метри, а на старих вулицях допускається 1.5 на 1.5. Ми дуже часто бачимо, що асфальтом закатано все. І рослині немає води, немає можливості рости і розвиватись.

К пикету присоединились и депутаты. На сессии к своим коллегам и мэру обратился Сергей Утевский.

Сергей Утевский, депутат горсовета, профессор кафедры зоологии и экологии животных ХНУ им. Каразина.

Міська влада не звертається до експертів, які є в нашому місті у нас є багато університетів, науково-дослідних інститутів і у нас достатньо ботаніків, дендрологів і фахівців з рослинності які можуть дати цінні поради і визначити, що можна робити з рослинами в нашому місті.

Депутат передал председателю городского совета письменные требования горожан, которые те подкрепили своими подписями. Геннадий Кернес пообещал с письмом ознакомиться и дать ответ.