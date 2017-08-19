Ценовые скачки. В Харькове резко подорожал автомобильный газ

Цены - ужас! За неделю я стал тратить на тот же километраж, будем говорит, на 30 гривен больше.

У газовых заправок водители только руками разводят. Обновленная цена на топливо заставляет сократить количество поездок.

Понемногу прибавлять в цене, по словам трейдеров, газ начал несколько недель назад. Но последние два дня на стеллах заправок - настоящая игра в догонялки. Минимальная цена удерживается в районе 12-ти гривен, максимальная же достигла 14-ти гривен 80 копеек.

На этой заправке пока - минимальная цена на газ. Есть еще запасы, оставшиеся от закупок по старой цене. Но это ненадолго.

Олег Ракочий, ген. директор ТОВ "Белком":

Оптовая цена на газ в последние дни очень быстро растет.

К резкому скачку цен привел дефицит газа. На украинском рынке по разным оценкам он составляет от 40 до 70 процентов. Создан он искусственно, отмечает эксперт топливного рынка Богдан Гузь. Отечественный газ - это и газодобыча, и продукт нефтепереработки - сейчас составляет всего лишь 20%. На украинском рынке его могут и не видеть. При выгодных условиях, он идет на экспорт. Потому большая часть - газа, 80% не смотря на войну, российского происхождения. И после того, как Россия ввела лицензирование для компаний, доставляющих газ в Украину, на рынке появился монополист, говорит Богдан Гузь.

Богдан Гузь, эксперт топливного рынка:

Импортный поставщик один и этот поставщик, он играет рынком. Вот сегодня дефицит, а завтра он может этот рынок завалить товаром. Будет обратная ситуация. Когда люди, предприниматели, привезут газ из Алжира, Египта, они могут сыграть в обратную игру. И резко насытить рынок Украины газом. Обвалить цену.

Решить эту проблему просто, уверен Гузь. Достаточно сделать невыгодными поставки для монополиста. Например, повысить акциз на топливо, поставляемое из РФ. Остановить рост цены сейчас смогут сами водители, сменив газ на бензин, говорят эксперты. Но пока у каждого потребителя свои расчеты.

Виктор Котлярчук:

На газу получается - 100 км - 10 литров газа уходит, а если я заправлюсь, у меня инжектор, заправляю бензином - 150 км. Вот посчитайте, - еще на гривну поднимут - одинаково будет что с бензином.

Артур:

Если бензин подешевеет, то конечно, буду. А так, смысл? Все равно дешевле получается. Может на дизель перейду.

Какой будет граничная цена для потребителей, сейчас не могут сказать ни эксперты, ни участники рынка. Цены не называют и на опте. Трейдеры сбывают остатки с неимоверными наценками, а новые поступления и стоимость обещают лишь к концу следующей недели.