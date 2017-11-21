Часть домов в Безлюдовке и Ольшанах - без электричества

Как сообщили в АК "Харьковоблэнерго", часть домов в поселках Ольшаны и Безлюдовка остались без электричества из-за ухудшения погодных условий.

По состоянию на 11.00 ремонтные работы продолжаются, в Ольшанах есть повреждения на подстанции, без света остались жители домов по улицам Школьной, Мироновской, переулку Горному и других. В Безлюдовке, сообщают энергетики, повреждения кабеля.

В "облэнерго" говорят, что электричество во всех домах, где оно временно отсутствует, появится во второй половине дня.