Спрятал в джинсах: через харьковскую таможню мужчина пытался тайно вывезти в РФ приборы ночного видения

Накануне днем 21-летний мужчина пешком направлялся в Российскую Федерацию. В рюкзаке, завернув в джинсы, хотел незаконно перенести оптические приборы ночного наблюдения, относящиеся к товарам военного назначения и которые ограничены законодательством Украины к перемещению через таможенную границу.

Так как работники таможни были заранее предупреждены Службой безопасности Украины о возможном вывозе подобных предметов, главные инспекторы Слобожанской таможни Гостаможслужбы сразу взяли ситуацию под контроль, рассказывает Дмитрий Перстинчик.

В тот день он как раз дежурил на таможенном посту «Магистральный», говорит, мужчину выдало нервное поведение.

Дмитрий Перстинчик, гл. гос. инспектор отдела таможенного оформления «Гоптовка»

Мною було його опитано на предмет, чи переміщує він будь-які предмети, які заборонені до вивезення чи предмети, які потрібно йому задекларувати. Було проведено устне опитування, спілкування з громадянином. В результаті даного спілкування була помітна нервова поведінка, нетипова поведінка для громадян які переміщують, які переходять через державний кордон, через митний кордон України. І було прийнято рішення для проведення поглибленого огляду.

По словам таможенника, мужчина объяснил, что следовал к другу, а приборы ночного наблюдения вез на продажу в Россию, какую сумму планировал за них выручить - неизвестно.

Дмитрий Перстинчик, гл. гос. инспектор отдела таможенного оформления «Гоптовка»

Цей громадянин раніше не притягувався до відповідальності за аналогічні правопорушення - злочини. За результатами митного огляду був складений протокол про порушення митних правил, і дані прилади - було повідомлено Службу безпеки України і передано справу по підслідності Служби безпеки України, вони порушили кримінальну справу.

В отношении нарушителя составлен протокол по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Сотрудниками СБУ в Харьковской области изъяты предметы нарушения таможенных правил в рамках уголовного дела.