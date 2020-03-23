Чрезвычайная ситуация на Харьковщине. Когда остановят весь общественный транспорт?

На Харьковщине объявлена ​​чрезвычайная ситуация в связи с пандемией COVID-19. Такое решение было принято 21 марта в ходе заседания областной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Алексей Кучер, председатель ХОГА

На жаль, харків'янка, як стало відомо, теж захворіла, я вчора повідомляв про те, що після того, як харків'янка повернулась з Франції, вона залишилась в Київській області і до цього часу там знаходиться і проходить лікування саме в Київській області, разом з цим, враховуючи той факт, що не встановлено поки що коло осіб, з яким вона спілкувалась, чи були це харків'яни.

В рамках ЧС создан штаб, который сможет оперативно и мгновенно принимать решения, например, по перекрытию границы с областями, где зафиксировали людей, больных коронавирусом.

И в то время, как мэр города Геннадий Кернес обратился к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой возобновить работу метрополитена в городе с определенными ограничениями, председатель ХОГА Алексей Кучер выступает против этого. Более того, скорее всего, будет решение остановить весь общественный транспорт, сообщил губернатор

Алексей Кучер, председатель ХОГА

Ще раз підкреслюю, що ми громадський транспорт поки що не зупиняємо, разом з цим ми активно вивчаємо зараз цю можливість для того, щоб ми посприяли зупиненню поширення коронавірусу, а він, як ми бачимо, шириться. Ми повинні зберегти життя і здоров'я людей, тому що – ну, це вже не жарти. Це вже не жарти.

Горожане же переживают, в частности, из-за полной остановки транспорта. Говорят, хотя и понимают опасность заражения КOVID-19, но вот сидеть на карантине неделями не у каждого хватит денег.

Сергей

Это будет коллапс потому что у людей. У меня очень много знакомых, которые живут, вот, по сути от зарплаты до зарплаты, да и сидеть дома две недели - это для них совсем не вариант. То есть они какими-то путями все равно выходят, идут далеко и попытаются что-то сделать и как-то прокормиться.

Любовь

Ну, конечно, понятное дело, здоровье самое важное. Ну, а если, допустим, люди не могут доехать на работу, в продуктовый магазин, и человек, который сидит дома на карантине, не сможет купить продукты. Что тогда? Тоже очень важно.

Не понимают харьковчане и закрытия станций технического обслуживания, пунктов шиномонтажа. Ведь сейчас собственное авто - едва ли не единственный способ передвижения.

Да и купить маски, ношения которых требуют в больницах или магазинах, пока почти невозможно - они если и появляются на прилавках, то их разбирают за считанные часы, рассказывают провизоры, и цены с каждой новой поставкой кусаются все больше, тогда как до пандемии коронавируса обычные одноразовые маски стоили, говорит Алина, несколько гривен, а антисептики 20-30.

Алина, провизор

Ну, маски разбирают за полдня, были за 23,50 штучка, а антисептики по 60, вот буквально три дня - и разобрали. - А є якісь респіраторні, може, дорогі якісь? - Есть, но они забронированы. - А в яку ціну? - 165.

К тому же в аптеках уже начались перебои с поставками целого ряда препаратов, которые напуганные люди тоже мгновенно разбирают.

Горожане жалуются, что лекарства, которые они принимали, обычно теперь найти труднее.

По информации Министерства здравоохранения, по состоянию на 10 утра в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни КOVID-19, из них 3 летальных и один пациент выздоровел и уже выписан из больницы.