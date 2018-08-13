Что известно о бизнесе охранников Кернеса

Геннадия Кернеса охраняет фирма, принадлежащая бывшему милиционеру из наркоотдела. Ему же принадлежит сеть магазинов пива в Харькове и крупный производитель курятины на Волыни.

В постановлении о закрытии дела в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса обнародованы фамилии двух его охранников, которым следствие инкриминировало похищения и избиения активистов во время Майдана в Харькове.

В обнародованном адвокатом Андреем Цыганковым постановлении Киевского райсуда Киева указано, что речь идет о Виталии Блиннике из специального батальона судебной милиции "Грифон» ГУМВД Украины в Харьковской области и Евгении Смицком с ООО «Охранно-юридическое агентство «Кратос ». Эти охранники служили Кернесу со времени его избрания мэром Харькова в 2010 году.

Учредителями ООО «Охранно-юридическое агентство« Кратос » были Никита Корытин и Павел Костылев. Они также выступают владельцами ряда других компаний из группы «Кратос», которые с 2010 года начали выигрывать тендеры на охрану государственных учреждений в Харькове и получили подряды на 4,60 млн грн. (Главное управление юстиции, Главное управление ДФС, «Южная железная дорога», ГП «Энергохимпром», Институт монокристаллов, КП «Харьковпасс»).

Никита Корытин (в открытых источниках фото найти не удалось) в 2000-х годах был заместителем начальника Харьковского областного управления по борьбе с преступностью и работал в отделе по борьбе с наркотиками

Корытин и Костылев также являются акционерами и входят в руководящие органы ОАО «Владимир-Волынская птицефабрика» (Волынская обл.), известное торговой маркой «Чебатурочка». Совладельцами этой крупной птицефабрики (входит в десятку крупнейших производителей курятины Украина) также являются представители «Ореолы» из группы Добкина.

В 2009 году сообщалось, что харьковчане получили Волынскую птицефабрику благодаря рейдерскому захвату.

Корытин является совладельцем адвокатских объединений «Соратник» и «Цитадель» вместе с адвокатами Алексеем Компанийцем, Еленой Мосенцевой и Ольгой Недвиженко.

Корытин и Костылев до недавнего времени были совладельцами ООО «Пивные магазины».

По данным СМИ, это предприятие известно под торговой маркой «Пивопарк», а их сеть насчитывает десятки магазинов по Харькову. Совладельцем «Пивных магазинов» также была компания по управлению активами «Ореола».

Эта КУА связана с семьей экс-губернатора Харьковщины Михаила Добкина и имеет долю в харьковских рынках, что контролируются фирмой «Диана» и сыном Кернеса Даниилом Приваловым.

Корытин и Костылев входят в состав учредителей обслуживающего кооператива «Спартак» (ул. Новгородская, 2). В ЕГРЮЛ указано номер этого кооператива 057701 37 13 Он также принадлежит вышеупомянутой охранной фирме «Кратос», а также ряде других компаний с другими учредителями (охранное агентство «Волк», «АНДБМ альянс», «Арес-М» Андрея Вовка и Антона Брика).

Также Брик, Корытин и Костылев входили в состав учредителей ООО «Харьков-ива», которое "прославилось" вырубкой парка им. Горького.

Также Корытин и Костылев являются совладельцами ООО «ДаКоста», которое декларирует своим видом деятельности производство одежды.