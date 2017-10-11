Coming out по-харьковски: на площади конституции прошла акция в поддержку ЛГБТ-сообществ

Музыкальный перфоманс в поддержку ЛГБТ-сообществ в Харькове начался позже положенного из-за сообщения о заминировании здания Исторического музея.

После проверки здания, у входа собрались представители ЛГБТ-сообщества и хор. Послушать музыкантов пришли более полусотни харьковчан.

По словам организаторов, музыкальный формат акции они выбрали, что бы показать, что мероприятия ЛГБТ- сообщества ничем не отличаются от других городских акций.

Акцию охраняли 250 правоохранителей, в начале акции также на площади присутствовал кордон Нацгвардии.

Саму акцию посвятили Международному дню каминг-аута, который ежегодно отмечают в разных странах 11 октября. Coming out - это открытое и добровольное признание человеком своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности, отличной от привычной для других.

Напомним, предыдущая акция ЛГБТ- сообщества в Харькове 17 мая была сорвана группой агресивно настроенных молодчиков. В результате столкновений двое пратульных получили травмы и былы госпитализированы.