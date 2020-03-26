COVID-19: кто не должен идти на изоляцию при въезде в Украину - разъяснение Кабмина

26 марта 2020 г. 15:10
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Несмотря на карантин в Украине, водители, экипажи самолетов, кораблей и поездов не подписывают согласие на самоизоляцию. Об этом сообщается на правительственном портале.

Как указывается, водители и обслуживающий персонал транспортных средств, экипажи воздушных, морских и речных судов, члены поездных и локомотивных бригад не подписывают информированное согласие на самоизоляцию при пересечении государственной границе.

В Министерстве инфраструктуры отмечают, что эта норма предусмотрена утвержденными 24 марта 2020 года изменениями в постановлении главного санитарного врача Украины о борьбе с коронавирусом.

При этом обращают внимание, что работодатель должен обеспечить каждого своего сотрудника индивидуальными средствами защиты.

Напомним, по состоянию на 10:00 четверга, 26 марта, в Украине зафиксировано 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как ранее сообщалось, в Харьковской области разыскивают 10 человек, которые после контакта с зараженным коронавирусом нарушили условия самоизоляции.

 

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