Дефект трубопровода стал причиной масштабного отключения горячей воды на Салтовке

В Московском районе из-за дефекта трубопровода без горячей воды остались сотня домов, школы и детсады. Ремонтные работы должны завершить до 17:00 24 сентября. Об этом сообщили на сайте "Харьковских тепловых сетей".

Так, без горячего водоснабжения осталась дома по проспектам Юбилейному и Тракторостроителей, а также по улицам Владислава Зубенко, Гвардейцев-Широнинцев, Познанской и Гарибальди. В список вошли пять школ (№31, №58, №103, №156, №167) и столько же детских садов (№112, №117, №375, №55 и №28).