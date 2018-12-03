Декоративный камень в Киеве®

Дом – единственное место, куда мы ежедневно возвращаемся. После тяжелых трудовых будней, с друзьями и семьей, принося с собой свои победы и поражения. Именно потому нам так хочется, чтобы он встречал нас теплом, уютом и комфортом. И создать такую атмосферу в доме совсем несложно, если правильно оформить интерьер.

Камень в интерьере дома и квартиры

Среди множества натуральных и искусственных отделочных материалов дикий камень занимает особое место. И дело не только в том, это один из древнейших строительных ресурсов, которые человек веками использовал для возведения своего жилища. Камень обладает целым рядом преимуществ, с которыми не поспоришь:

- Природный камень экологичен и безопасен. На нем не образовывается плесень и грибок, что позволяет использовать его для декорирования помещений с повышенной влажностью - кухни и даже ванной комнаты.

- Как отделочный материал, он прекрасно «уживается» с большинством других материалов – искусственной плиткой, деревом, металлом, стеклом.

- Применение современных технологий в обработке природного камня делает его максимально удобным в работе: каменная кладка не разрушает и не деформирует стены.

- Камень совсем непритязателен в плане ухода, периодической уборки пыли вполне достаточно для того, чтобы он выглядел привлекательно и ухоженно. Делать это лучше всего специальной мягкой щеткой или обычной губкой для мытья посуды. Чистить камень металлическим скребком и абразивами не рекомендуется.

- Натуральный камень – материал негорючий, а потому просто идеальный для облицовки каминов и домашних печей.

С помощью декоративного камня можно создавать совершенно уникальные, не имеющие аналогов интерьеры. Различная фактура и оригинальные, нарисованные самой природой узоры, станут основой эксклюзивного, только Вашего дизайна.

Вечность, застывшая в камне

Натуральный камень универсален. Он одинаково хорош для облицовки действующих каминов и искусственных водоемов, целых стен и совсем небольших уголков живой природы. Сегодня это один самых стильных и модных элементов интерьера. Он превосходно смотрится на кухне и в коридоре, акцентирует на себе внимание в холле, облагораживает оформление библиотеки и личного кабинета. Прочность и долговечность камня избавит от необходимости устраивать ежегодные косметические ремонты, даже если ваш дом полон пушистых питомцев. Обновить и освежить интерьер можно даже небольшими вставками из этого материала – они выгодно подчеркнут природный стиль и укажут на ваш изысканный вкус.

Конечно, природный камень – ресурс дорогостоящий и к его покупке следует отнестись со всей серьезностью, или же воспользоваться помощью профессионалов. В магазине натурального камня «Strong stone», к примеру, вам не только предложат более 100 наименований качественной отделочной продукции, но и с радостью проконсультируют по всем интересующим вопросам. Ознакомиться с ассортиментом и ценами можно на сайте компании http://strong-stone.com.ua/dekorativnyj-kamen-plitka/.

Не бойтесь изменять привычное для себя, впустите в свой дом природу в ее самом надежном и долговечном проявлении!